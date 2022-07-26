国际货币基金组织下调全球经济增长预期至3.2%

国际货币基金组织/经济/国际

中俄经济下滑、全球通货膨胀高预期，加上俄乌战争带来的负面效应冲击，国际货币基金增长周二再度调降全球2022年经济增长率至3.2%；中国经济受新冠疫情和防疫措施影响放缓超过预期，该组织将其全年增速预测值下调至3.3%。

广告 继续浏览后续

国际货币基金组织周二发布最新一期《世界经济展望》报告，将2022年全球经济增长预期下调至3.2%。报告指出，全球经济在2021年初步复苏，但2022年形势愈发暗淡，相关风险开始显现。世界经济本就因疫情被削弱，此后又遭受到数次冲击，不确定性随之上升。

国际货币基金组织的基线预测显示，全球经济增速将从去年的6.1%放缓至2022年的3.2%，较2022年4月《世界经济展望》报告的预测值下调0.4个百分点。其中，发达经济体在今年预计增长2.5%，新兴市场和发展中经济体的增速预计为3.6%。

报告指出，美国的经济增速在今年早些时候放缓，加之家庭购买力下降和货币政策收紧，使美国增速预测值被下调了1.4个百分点至2.3%。

中国进一步采取防疫封锁措施，且房地产危机加深，导致增速预测值被下调了1.1个百分点至3.3%，并且产生了重大的全球溢出效应。

欧洲受乌克兰战争溢出效应影响，加之货币政策收紧，导致欧洲各国增速预测值被大幅下调。预计欧元区今年整体的经济增长率为2.6%，与4月的预测值相比下降了0.2个百分点。

对于全球经济的前景，国际货币基金组织称其下行风险占据极大的主导地位。该组织分析称，如果新冠疫情再度暴发且带来更多防疫封锁措施，而房地产部门危机也继续加剧，那么中国的经济增长可能会进一步受到抑制；同时，全球融资环境收紧可能引发新兴市场和发展中经济体的债务危机。

国际货币基金组织首席经济学家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，高於预期的通货膨胀，尤其是在美国与欧洲主要经济体的物价大幅攀升，正引发全球金融情势紧缩。因為疫情大流行爆发与封锁，中国经济放慢情况比预期更為严重，乌克兰战争也带来进一步负面影响。种种因素导致全球產出在第2季呈现紧缩现象，报告评估，今年全球经济成长率将从2021年的6.1%，下降至3.2%，明年预估还将放慢至2.9%，分别较4月份下调0.4与0.7个百分点。