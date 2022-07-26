曾因疫情深陷舆论漩涡 中疾控主任高福离任

中国-新冠病毒

2020年1月26日，时任中国疾控中心主任的高福在北京对媒体发表谈话。高福于2022年7月26日“因年龄原因”被取代。

中国疾控中心主任高福离任。离任的公开理由是年龄，高福现年60岁，曾因新冠疫情多次陷入舆论漩涡。

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中国疾控中心26日召开干部大会，国家疾控局局长王贺胜宣布中疾控成立新班子，要求新班子“旗帜鲜明讲政治，全面加强党的领导”。

高福离职了，官方称“年龄原因”，但引起舆论关注的是他因新冠疫情引发的争论。

2019年3月4日，身为中疾控中心主任的高福院士在两会期间保证，中国不再会出现当年的SARS，十个月之后，武汉爆发与SARS同属冠状病毒的新冠疫情。

高福在中国武汉爆发新冠疫情后广为人知，这与他的职务有重大关系。中国为了汲取2002年SARS造成的严重教训，建立了直报的“中国疾控中心”，但2019年武汉疫情爆发后，这一直报系统并没有起到作用。

在武汉已传出疫情的消息后，高福奔赴武汉考察疫情，却表示未见明显人传人和医护感染，但是后来披露的大量材料显示，武汉人传人在年前已发生，且已在医护中广泛传染。中国公众一直到2020年1月20日才知道早已发生了人传人，三天后，1200万人口的武汉被迫封锁。

他引起巨大争议的是1月底『新英格兰医学杂志』发表的“新型冠状病毒感染的肺炎在中国武汉的初期传播动力学”的论文，高福是作者之一。论文指出：自2019年12月中旬以来，密切接触者之间已经发生了人际传播。

但是高福为什么之前称不存在人传人呢，他的论文引发激烈批评，被质疑“隐瞒疫情”，舆论要求“追责”。但他后来称这是一篇 “回顾性推论”。

问题全出在高福领导的中国疾控中心吗 ? 中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士2020年2月27日在广州举办的疫情专场新闻通气会上说，“我们CDC（中国疾控中心）的地位太低了，它只是卫健委领导下的技术部门，特殊地位没有得到足够的重视。”

中国媒体后来报出的信息显示，当局一开始就在隐瞒疫情真相，但是武汉市长周先旺2月11日透过『汉网』称，已在12月份就向中央报告了疫情。那么，中共高层在知道情况后，为什么没有立即采取行动。武汉直到封城前几日还在举办所谓的“万家宴”，武汉1月23日封城了，北京还在歌舞升平，习近平率领常委团拜，讲话中不提武汉封城一个字。

中国在新冠疫情初期采取的隐瞒、不透明的做法，被批评最终导致疫情大规模传播，从武汉传至全中国，从中国传至全世界。

高福引起的另外一个重要的争议涉及中国疫苗的效力。2021年4月，高福参加全国疫苗与健康大会时表示，“中国疫苗防护率不是很高，应该考虑多种技术路线疫苗序贯交替接种”，他认为应该关注西方国家普遍采用的mRNA疫苗的核糖核酸技术。但引起争议后高福次日否认相关报道，称“完全是误解”。

高福否认自己说的话似应处于无奈，同年7月，高福还称自己是第一批打国产疫苗的人，已经打了三针，他称，“这么做的原因就是对国家的疫苗有信心”，给人一种有意做姿态的感觉。

2021年3月，高福表示，“中国应带头做到群体免疫”，但是，高福已经离任了，中国还在“坚持动态清零不动摇”。