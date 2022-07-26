欧盟能源部长就减少天然气使用量达成协议 冯德莱恩表示欢迎

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周二在布鲁塞尔举行会议的欧盟能源部长就冬季前减少天然气使用量达成协议。欧盟委员会主席冯德莱恩对她上周提出的计划获得通过表示欢迎。俄罗斯克里姆林宫周二表示，北溪一号涡轮机"故障"，因此供气量将减半。

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法新社消息，在俄罗斯宣布进一步减少天然气供应后，欧盟成员国能源部长周二在布鲁塞尔举行会议，各国同意以协调的方式减少其天然气消耗，援助德国应对俄罗斯削减天然气供应造成的短缺。

欧盟轮值主席国捷克能源部长约瑟夫·西克拉表示， “各国以实际行动证明了欧盟的团结一致。我们为确保今年冬天天然气供应向前迈出了一大步。西克拉并在新闻发布会上说，“谈判并不容易，但最终各国都明白做出牺牲是必要的。”欧盟成员国将共同抵制俄罗斯利用能源供应作为武器、分裂欧盟的任何企图。

欧盟委员会主席冯德莱恩也对她上周提出的计划获得通过表示欢迎，虽然计划经过较大的修改。

根据协议，各成员国将尽可能在2022年8月到2023年3月期间，将其天然气消耗量至少减少15%。在供应紧急情况下，削减15%将具有约束力。到去年为止，俄罗斯占欧盟天然气进口的40%左右。

欧盟成员国能源部长在比利时布鲁塞尔以多数票方式通过方案。针对不同成员国的特殊情况，部分成员国获得豁免。匈牙利外长西雅尔多认为，"这是一个不合理、无用、不可执行的建议，完全无视国家利益"。

欧盟能源负责人卡德里·西姆森此前表示，如果俄罗斯要在7月份全面削减天然气供应，欧盟国家达成的限制其天然气使用的协议应该足以应对一个寻常的冬季。西姆森在新闻发布会上说，“我们的初步计算表明，即使所有豁免完全使用，我们也将实现需求减少，这将帮助我们安全度过一个寻常的冬季”。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）表示，这项协议能让俄罗斯普京看到，即使面对莫斯科近期再度减供天然气，欧洲依旧能保持团结，这项计划向“普京和俄罗斯发出了"你无法分裂我们"的信号。

另据路透社报道，俄罗斯克里姆林宫周二表示，俄罗斯通往欧洲的最大天然气管道北溪一号一具送到加拿大维修的涡轮尚未运返，另有一具涡轮则出现瑕疵须停机检修，因此供气量将减半。

欧盟一再指责俄罗斯利用能源作为报复欧盟制裁的"武器"；克里姆林宫则表示，能源供应减少是维修问题和西方制裁的冲击所造成。克里姆林宫发言人培斯科夫表示，俄罗斯受到的制裁，使北溪一号管道运作变得困难。这条管道在维修期间，对欧洲的天然气供应量减少到仅达总能的20%。

另一方面，乌克兰国营输送管道营运商周二表示，俄罗斯天然气工业公司在没有事先通知下，将乌连戈伊-蓬马里-乌日霍罗德输气管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的压力急剧增加。这条管道专门将俄罗斯天然气输送到欧洲。