稀土：德国官方希望减少对中国的依赖

中国-德国

据德国电视一台报道，德国希望减少对中国的依赖。德国经济在很大程度上依赖中国的稀土进口。贸易专家和总统施泰因迈尔均认为，这是一种风险。德国政府现在希望能得到更多供应商。

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德国希望在稀土方面有更多的供应商可挑选。德国总统施泰因迈尔月初在汉堡的一次演讲中警告说，无论是能源、中间产品还是原材料，中国或任何其他国家都不应该成为长期的唯一合作伙伴。“我们必须确保，我们不能被世界上任何国家所勒索。这就是为什么我们现在必须找到新的伙伴，重新调整我们的政治和经济关系。”德国总统在此可能想到了稀土。在生产智能手机，LED灯，电动机或风力涡轮机的磁铁时，人们都需要稀土。

中国在稀土上拥有市场垄断地位。慕尼黑Ifo中心外贸负责人Lisandra Flach表示：这是一种风险。“稀土被列为具有关键依赖性的原材料，因为就供应商的数量而言，市场集中度很高。中国拥有全球最大的储量，也是全球最重要的出口国，而目前德国经济严重依赖从中国进口稀土。”

德国经济仅从全球五大出口国中的两个国家获得稀土。Flach认为，德国迫切需要拓宽和多样化。她说，“供应商方面的多样化程度较低与交付失败的风险较高有关，稀土的情况就是如此。”此外，还存在价格依赖性。这个问题已经存在很久了。德国的原材料战略已经考虑到了这些情况。

德国政府不能对公司在哪里以及从谁那里购买原材料发号施令，但政府正试图用一揽子措施来引导和干预。比如，减少贸易壁垒很重要。关税壁垒下降会给其他供应商一个机会。然后，还有各种外贸工具，促进工具，例如投资担保等。这些将支持投资者在国外开发原材料。此外，经济关系在外交上也会得到更有力的支持。但德国联邦经济部的一位发言人很善于外交地表达说，“这些多元化的努力并不是针对中国的，相反，这是一种使供应来源多元化的一般性政治努力。”