美国对俄罗斯宣布2024年后退出国际太空站表示遗憾

美国/俄罗斯/太空开发

美国对俄罗斯"出人意料"地宣布将在2024年后退出国际太空站表示遗憾。俄罗斯决定2024年后退出国际太空站计划，并建设自己的太空站。

广告 继续浏览后续

美国国务院发言人普赖斯周二表示，各国太空机构多年展开了专业合作，并重新达成协议，而在国际太空站内也展开了重要科学工作，俄罗斯的决定"令人遗憾"。

美国太空总署负责国际太空站的官员此前表示，尚未收到俄方的正式通知。俄罗斯决定2024年后退出国际太空站计划，并建设自己的太空站。

俄罗斯国家航天集团新任总裁鲍里索夫向总统普京汇报时表示，俄罗斯将向外国伙伴履行在国际太空站合作框架内的所有义务，但决定在2024年之后退出。

法新社报导，在俄罗斯作此宣布之际，莫斯科与西方因俄罗斯出兵乌克兰以及西方对俄实施多轮前所未见的制裁，紧张关系不断升级。

鲍里索夫表示，俄罗斯太空事业处境困难，但主要任务首先是为俄罗斯经济提供必要的太空服务，即导航、通信、数据传输、气象等。同时，将按照批准的计划继续展开载人太空计划，主要优先事项将是建立俄罗斯轨道太空站。

俄罗斯国家航天集团曾致函美国等西方太空机构，要求取消对俄罗斯太空领域的制裁，但未获同意。今年4月，时任俄罗斯国家航天集团总裁罗戈津表示，只有在完全、无条件解除制裁的情况下，国际太空站和其他项目的合作才能恢复正常。

国际太空站始建于1998年，以美国和俄罗斯为主，日本、加拿大、欧洲太空总署成员国和巴西等多国联合参与。到目前为止，太空探测是俄罗斯与美国及其盟友尚未因乌克兰等紧张问题而受到破坏的少数合作领域之一。