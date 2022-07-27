两份科学研究认定新冠疫情始于中国武汉市场

中国-新冠病毒

美国权威杂志《科学》周二公布的两项研究得出的结论是，新冠大流行病始于中国武汉市的市场，研究指出该病毒极可能来自于动物。

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第一项研究是地理分析，显示2019年12月发现的第一批病例集中在武汉市市场周围。第二项是对首批病例的病毒进行基因组分析，显示该病毒在2019年11月之前在人类中广泛流通的可能性极小。

自该大流行病爆发以来，专家们一直在争论，几乎在三年之后，他们仍然试图揭开该病毒的起源之谜。

这些研究的作者之一，亚利桑那大学的病毒学家Michael Worobey本人在2021年签署了一封公开信，呼吁认真考虑新冠病毒泄漏自武汉的一个实验室的假说。

但是他在新闻发布会上表示，经过大量分析数据，他的看法在改变。 "我现在也相信，除了通过武汉市场动物交易的渠道外，根本不可能以其他方式引入病毒"。

斯克里普斯研究所的克里斯蒂安-安德森也是这些研究的共同作者，但他说："我们是否推翻了实验室泄漏理论？没有。我们能否做到这一点？不能，但我认为重要的是要明白，有些情况是很可能的，有些只存在一种可能性。"

第一项研究分析了2019年12月确定的首批155个病例的地点。研究人员表明，这些病例集中在武汉市场周围，与随后几个月记录的病例形成鲜明对比，这些病例与高密度社区相吻合，显示了病毒的传播。

研究人员还分析了2020年1月从市场上采集的样本，例如从笼子或小车上采集的样本。他们的分析表明，新冠病毒阳性样本集中在华南市场，那里正是出售活体动物的地方（包括浣熊犬、獾、狐狸等）。但是在携带冠状病毒的蝙蝠和人类之间充当中间宿主的动物目前还没有被确认。

第二项研究是基于对感染这些首批病例的病毒基因组的分析。结论是，在2020年2月之前，存在两个病毒品系，即A和B。而且，这两个血统可能是由两个独立的传播事件导致的，且都是在武汉市场传播给人类的。以前的研究表明，B系是由A系演变而来。

科学家们特别强调了解武汉市场上出售的动物来自哪里的重要性，以便将未来的风险降到最低。

因此，虽然仍有灰色地带，但研究人员强调，关于这一大流行病早期的信息实际上是非常详细的。

克里斯蒂安-安德森评论说， "有种相当普遍的看法是，没有任何信息可以告诉我们关于Covid-19大流行病的起源"，"但这根本不是事实。"

中国经常被指控隐瞒信息或不与国际调查充分合作。其实，让科学研究人员了解这种大流行病是如何开始的，对于帮助预防未来的类似事件至关重要，并有可能挽救数百万人的生命。