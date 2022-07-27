习近平: 中共20大将宣示党要举什么旗走什么路

习近平/20大

中共20大临近，这次大会被认为将决定习近平走什么路：是留在权力巅峰，还是走其前任江胡的隐退之路？习近平似乎给予了回答：20大是“新征程” ，关涉到“举什么旗、走什么路”。这话不仅暗示他连任的志向，也透露中共党内围绕“走什么路”存在分歧…

广告 继续浏览后续

中央社27日报道说，中共总书记习近平在主持省部级干部「迎接二十大」专题研讨班时说，中共20大将明确宣示党在新征程上「举什么旗、走什么路」，朝着什么样的目标继续前进，具有「十分重大的意义」。

中国官媒新华社今晚报导，中共7月26至27日在北京举办省部级主要领导干部「学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大」专题研讨班。习近平在与会发表讲话时，作了上述表示。

习近平说，即将召开的中共20大，是在进入全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻，召开的一次十分重要的大会。将科学谋划「未来5年乃至更长时期」党和国家事业发展的目标任务和大政方针，事关「党和国家事业继往开来」，事关「中国特色社会主义前途命运」，事关「中华民族伟大复兴」。

他表示，中共20大明确宣示党在新征程上「举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进」，对团结和激励全国各族人民为夺取中国特色社会主义新胜利而奋斗，具有十分重大的意义。

习近平说，中共20大要对全面建成社会主义现代化强国两步走战略「安排进行宏观展望」，重点部署未来5年的战略任务和重大举措。未来5年是全面建设社会主义现代化国家「开局起步的关键时期」，搞好这5年的发展对于实现「第2个百年奋斗目标」至关重要。

他提到，要紧紧抓住解决不平衡、不充分的发展问题，着力在「补短板、强弱项、固底板、扬优势」上下功夫，研究提出解决问题的新思路、新举措。

习近平说，中国需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂。全党必须增强忧患意识，坚持底线思维，坚定斗争意志，增强斗争本领，以正确的战略策略应变局、育新机、开新局，依靠顽强斗争打开事业发展新天地，最根本的是「要把我们自己的事情做好」。

他声称，面对突如其来的COVID-19疫情，中共「坚持人民至上、生命至上，开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹经济发展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

习近平还提到，中共依照「宪法」和「基本法」有效实施「对特别行政区的全面管治权」，制定实施香港特别行政区维护国家安全法，「牢牢把握香港大局」。