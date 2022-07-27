布林肯称将与拉夫罗夫举行电话会谈 聚焦恢复乌克兰粮食出口

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美国国务卿布林肯周三宣布，他计划很快与俄罗斯外长拉夫罗夫举行电话会谈，这将是自2月下旬俄罗斯入侵乌克兰以来的双方首次会谈。布林肯称，会谈主要涉及在俄罗斯被关押的美国人以及恢复乌克兰粮食出口问题。

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法新社消息，布林肯周三在记者会上表示，此次与拉夫罗夫的电话会谈预计在未来几天举行。此次会谈不会是关于乌克兰的谈判，而主要涉及在俄罗斯被关押的美国人以及恢复乌克兰粮食出口问题。

布林肯表示，将会在会谈中提出美国优先关切的议题：释放保罗·惠兰和布兰妮·格林纳，对他们的拘捕是错误的，应该尽快让他们回家”，布林肯并透露，美国已经在几周前拿出了一份实质性提议，以利于两名美国人的获释。布林肯没有透露建议的具体内容。

法新社称，美国前驻莫斯科大使迈克尔·麦克福尔曾呼吁拜登政府，以关押在美国的俄罗斯军火商维克多·布特交换两名美国囚犯获释。

据俄罗斯联邦海关总署称，篮球运动员布里特妮·格林纳 (Brittney Griner) 于2月在莫斯科机场被捕，原因是在她的手提行李中发现了“电子烟”和“一种带有异味的大麻”。她将面临最高10年的监禁。自2018年以来被拘留的一家汽车零部件公司前安全经理、前美军士兵保罗·惠兰则在俄罗斯因间谍罪被判处16年监禁。

布林肯并表示，他将与俄罗斯外长拉夫罗夫讨论乌克兰粮食出口问题。在联合国的支持下，乌克兰与俄罗斯上周通过土耳其调解，在伊斯坦布尔达成的协议，允许滞留在黑海港口的数百万吨乌克兰小麦和其他谷物得以运输出口，此举被誉为有助缓和全球粮食危机的重要一步。

布林肯表示：“我们希望这项协议能够迅速让乌克兰粮食再次通过黑海运输出口，而俄罗斯将兑现其承诺。

另据报道，乌克兰周三表示，近日与俄罗斯达成恢复谷物出口协议后，已在指定的3个黑海港口重起作业。土耳其则在伊斯坦布尔正式启用乌克兰谷物出口联合协调中心。

法新社报导，乌克兰海军在社群媒体发布声明称："有关解除乌克兰港口谷物出口封锁一事，已经在敖德萨港（Odessa）、切尔诺莫斯克港（Chernomorsk）、皮夫登尼港（Pivdennyi）恢复有关作业。"

与此同时，土耳其周三依据联合国协助达成的协议，在伊斯坦布尔正式设立乌克兰谷物出口联合协调中心。这项协议目的在于让乌克兰得以自俄罗斯2月入侵以来首次恢复对外运送谷物。