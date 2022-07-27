拜登新冠检测转阴性恢复正常工作

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美国总统拜登周三新冠检测转阴性，已结束五天的隔离恢复正常工作。拜登周三在白宫玫瑰园发表简短谈话，呼吁美国民众效仿他的做法，无惧疫情生活，接种疫苗自我防护。

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法新社报道，拜登周三在白宫玫瑰园向聚集的工作人员及记者表示：“我的恢复的很快，感觉很好"。拜登并谈到5天的远程工作情况说，“我能够不受干扰地工作并继续履行我的职责"，拜登感谢白宫团队的支持。拜登呼吁民众可以像他一样，无惧疫情生活，他并呼吁民众注射疫苗加强剂、进行检测、染病后寻求治疗。

美国白宫医生欧康纳稍早前表示，拜登在感染并痊愈后，已两次病毒检测呈阴性反应，因此不再须要隔离。

奥康纳表示，拜登已停止服用新冠抗病毒药物超过36小时，体温保持正常，将结束隔离，但出于谨慎，未来10天拜登与其他人接触时，仍然会戴口罩；而针对复阳的可能，拜登将增加新冠检测频率。

79岁的拜登是在上周确诊感染，他已打过两剂追加剂。

据媒体此前报道，拜登预计周四与中国国家主席习近平进行第五次视频通话，也是四个月以来的首次。白宫国安会发言人柯比周二表示，台湾、乌克兰战争及美中竞争等紧张议题都会讨论。不过"拜习会"是否谈及美国众议院议长佩洛西计划访问台湾，引起各界关注。

拜登与习近平曾分别于2021年9、11月及2022年3月进行通话，美国国安顾问沙利文与中国国务委员杨洁篪6月在卢森堡会谈，美国国务卿布林肯与中国外长王毅7月初谈话后，拜登和习近平要进行第4次通话。

路透社报道，柯比表示，任何关于台湾局势、乌克兰战争，还有如何更佳管理双方竞争，特别是经济领域，都会是拜登和习近平的通话讨论议题。他表示："这次通话花了很久时间安排，已有许多很好的议题让两位领导人讨论。"