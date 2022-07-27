美国防部：为佩洛西访台计划提供安全评估

美国/台湾/政治

美国国会众议院议长佩洛西据传将于8月访问台湾。美国国防部长奥斯汀周三表示，他已与佩洛西交谈，并且提供安全评估。而美军最高将领也表示，佩洛西如访台并要求支援，美军会保障安全；美媒称，美军或将加强印太地区部署。

广告 继续浏览后续

英国"金融时报"（Financial Times）此前报导，佩洛西可能于8月访台，这将是她亚洲访问行程之一。就这项传闻，中国当局一再警告，此举形同挑战中方底线。

中央社报道，奥斯汀周三在巴西首都巴西利亚出席美洲防长会议后向媒体表示："我已亲自与议长（佩洛西）交谈，两人谈话在一定程度上是基于例行公事，已对她提供安全情势评估。"

在场记者向奥斯汀提问，如果佩洛西访台计划成行，美军是否计划增加其部队调动，以及是否已加强安全措施。

奥斯汀回应说，其他五角大楼及美军官员也已向佩洛西进行简报。奥斯汀没有阐明相关细节，但称将由佩洛西的办公室作出相关宣布及评论。

另外，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）周三在回应媒体有关提问时表示，如果佩洛西决定出访且要求军事支援，美军会确保其安全。

米利周三在澳洲悉尼出席地区军事领导人聚会，期间被问及佩洛西可能访台一事，他告诉记者称，现在讨论任何具体的出行计划仍为时过早，但五角大楼一直为国会议员的旅程安全提供协助，并会为议长做同样的事。

米利称："如果佩洛西议长或其他任何人决定出行且他们要求军事支援，我们将采取必要措施确保他们访问的安全执行。"

另据美联社引述五角大楼官员报道，如果佩洛西真的访台，美军会加强在印太地区的部署与活动，包括战机、舰艇、监视系统和其他军事系统，为她前往台湾的航班提供"重叠的保护环"。

中国国防部周三就佩洛西计划8月访问台湾的传闻表示，如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施，挫败任何外部势力干涉和"台独"分裂图谋。