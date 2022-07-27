自称第二任极不平凡 习近平讲话为20大连任定调

中共二十大前瞻

中共总书记习近平周四在省部级主要领导干部专题研讨班上称自己当政十年的成就“具有里程碑的意义”，他特别强调第二任期“极不寻常，极不平凡”，而要实现两个百年奋斗目标，未来五年“至关重要”，颇有非他莫属之意。观察人士认为这篇讲话可视为是习近平的继任宣言书。

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在为下一届提供政治局甚至常委主要人选的省部级主要领导人基本调整完毕，各地党代会选出党代表，其主要亲信各就各位且拼命向他表忠之后，习近平讲的如此明白无误，大约自视“兵马齐备”，时机已经成熟。

亲信各就各位？

省部级主要领导专题研讨班，是中共最高领导人贯穿意图的“吹风会”，份量应不比不成文的主要在幕后务虚的“北戴河会议”轻。尤其在二十大召开前几个月，举办这一研讨班时机微妙。中共省部级主要领导，尤其重要省市第一把手，都是未来新一届政治局甚至常委会的主要人选。新一届被视为极有希望进入中共常委会的现在都处于省部级重要位置，这些位置几乎均被习的亲信把持，诸如北京市委书记蔡奇，上海市委书记李强，天津市委书记李鸿忠，重庆市委书记陈敏尔，广东省委书记李希等。而部级主要领导人包括公安部长王小洪则在20大开幕前几个月适时到位，中组部和中办，则继续由陈希和丁学祥分别把持。在此关键时刻，习近平召开这样一个会议，就是要给把持全国各省市中央各部委的主要领导人昭示他的愿景，而他的愿景众所周知，就是在秋季二十大上成功连任。

习需要一个解释？

许多观察家都认为习的连任不成问题，但能不能顺利连任，仍然难以确定，而且在连任的最后时刻，会不会发生意想不到的事件，对中共这个关键时刻往往以突如其来事件这种软性政变的形式改朝换代的政党而言，谁都不能完全断定一切平安，因此，习需要进一步拉拢全党，为二十大成功连任，尤其是顺利连任铺路。因此，习需要通过这一研习班向省市领导人展示，党为什么需要他连任，也就是说，为什么中共必须在二十大打破最高领导人连任不得超过两届的党内规矩，需要他继续带领走下去？他需要一个解释。

习近平在研讨班的讲话一句都不提连任二字，但整个讲话都是围绕着这一核心命题进行。根据新华社通稿，习近平开宗明义：“即将召开的党的二十大，是在进入全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻召开的一次十分重要的大会，”，为什么十分重要，因为“事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。”这里使用事关前途民运，事关中华民族复兴来衬托20大的严重性，着力点却在“继往开来”，即如何接班的问题，由于习近平取消了任期制，20大最高领导人的接班，其实就是“自我接班”。

为什么强调第二届任期“极不平凡”

习近平接下来讲的应视为是在介绍他担任中共总书记以来取得的“成就”，但是，习罕见地把他执政的十年割裂开来谈，把重点放在第二届任期，而且使用了“极不寻常极不平凡”这种罕见的提法，来概括中共十九大以来这五年他带领中共越过的“惊涛骇浪”。习为这五年开出的成绩单，包括“全力推进全面建成小康社会进程”，完成脱贫，台海稳定，大国外交等等，但习特别强调了倍遭国内外诟病甚至谴责的“成就”，一是香港实质取消一国两制，习称此为“有效实施对特别行政区的全面管制权”，把全国人大取代香港立法会制定港版国安法从而对香港民主力量实施全面打压表述为“牢牢把握香港大局”；二是实施严酷但收效甚微却次生灾难巨大的清零政策。有趣的是，习近平罕见的没有在这里强调坚持动态清零不动摇，却强调“统筹经济发展和疫情防控取得世界上最好的成果”。值得注意的是，统筹经济和疫情防控是中国国务院总理李克强近来“救经济”的折中表述。习近平在这里一改每逢重大场合必讲清零不动摇的习惯，而采用李克强的说法，是否是与党内救经济一派达成的妥协还有待观察。习近平也强调大国外交，但大国外交在他领导下，外界的评价基本是失败的，除了一种与俄罗斯首鼠两端的关系，与美国关系持续陷入低谷，而战狼外交严重损害了其前任多年来韬光养晦费尽心思经营的中国形象。另外他提到所谓台海稳定，外界有目共睹，台海在他统治下进入最不稳定时期，美国政界人物接踵到访，最新的还有一个众议院议长佩洛西跃跃欲试，让中共整个一个措手不及，言辞威胁，日复一日，还不知道最后能否奏效。

英明领袖呼之欲出

习近平虽然强调了第二个任期的“极不平凡”，并没有漏掉第一个五年任期的功绩，他毫不犹豫地宣布：“从党的十八大开始“，也就是从他开始，“中国特色社会主义进入新时代。”而把之前的毛泽东思想，邓小平理论，三个代表，科学发展观一句话带过，强调他担任总书记以来，“实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，”他如此概括他领导的十年：“新时代10年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。”这种自我高度表彰而不是借他人之口吹嘘的做法，就连中共史上也罕见。

习在标榜自己带领“党和国家事业取得历史性成就”之后，接下来重点讲的其实是中国应走什么样道路的问题，以及中国未来将如何走下去的问题。对这些问题他是这样表述的：“党的十八大以来，国内外形势新变化和实践新发展，迫切需要我们深入回答一系列重大理论和实践问题。”也就是一切都需要推倒重来。他告诉各位省市领导人，“经过党的十八大以来在理论和实践上的创新突破，我们成功推进和拓展了中国式现代化。”这个现代化的实质就是“中国共产党领导的社会主义现代化”，这也就是中共近年来一直强调的中国制度的特色。

习称未来五年“至关重要”

既然他领导全党奠定了这一中国制度模式，那么，下一步如何走就很明确，他重申了两步走战略：“从2020年到2035年基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”这是在暗示他未来任期的长度吗？不过，习在重申这一“宏图”之后，讲的却是迫在眉睫的事情，就是：“重点部署未来5年的战略任务和重大举措。未来5年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，搞好这5年的发展对于实现第二个百年奋斗目标至关重要。”这句话明显是为他的第三任铺路，因为未来五年是实现两个百年目标最关键的五年，非他莫属。强调未来五年的紧急性，显然比暗示永久执政容易说得过去。

习最后教导全党，“要巩固长期执政地位”，“管党治党一刻也不能放松”，这句话一方面 通过长期执政来为他终身执政的必要性作逻辑铺垫，一方面警告，全党必须服从“核心”，否则将会遭到“管治”，也就是覆灭的命运。

王沪宁要高官领悟习讲话的意思

习近平对中共高官讲话，从头至尾，为自己连任而开出一串“成就清单”，可视为是一篇坦白的连任宣言书。主持会议的李克强简短总结时要大家认真学习领会讲话， “两个维护”一句带过，维持其一贯风格，没有任何发挥和过度的表述，与王沪宁明显有别。王沪宁发言时不仅仅多次提到习近平，而且每句话都是在演绎习近平的讲话“意义“，揣测习近平的意图，他讲出了李克强没有提到的，但是习近平最爱听，也最有用，每次都需要强调的话，那就是，“坚定不移维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，进一步学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。”

王沪宁讲的明白无误，就是要求省部级主要领导人提高“政治领悟力“，领悟什么，在20大召开前夕，就是领悟习近平已准备好了继续连任的意义。同时也是对那些仍然想维护党规的党内同僚发出警告。