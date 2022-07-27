获欧盟绿灯后 ，俄罗斯首列货车途经立陶宛抵达加里宁格勒

俄罗斯/立陶宛

2022年6月21日，俄罗斯加里宁格勒货运站滞留的货运车辆。莫斯科当局周二表示，将对立陶宛决定禁止受欧盟制裁的货物从俄罗斯铁路运输到俄罗斯的波罗的海飞地加里宁格勒做出回应。

俄罗斯飞地加里宁格勒州长阿里汉诺夫周三宣布，在获得布鲁塞尔的绿灯后，第一列载满水泥的列车周二穿越波罗的海抵达加里宁格勒。此前，欧盟要求立陶宛为俄罗斯货车经过其领土放行。

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塔斯社引述阿里汉诺夫（Anton Alikhanov）的表述指出：“这是欧盟做出决定后，抵达当地的第一列火车”，他对“建材市场紧张局势得到缓解”表示欣慰。他说：这是取得的一次“相当重要的成果”。

法新社指出：俄罗斯高度军事化的飞地加里宁格勒地处波兰与立陶宛之间，大部分物资依赖于俄罗斯的供应，而俄罗斯货车则必须途径立陶宛运抵。

加里宁格勒面积约为瑞士的一半，约有人口100万，自俄罗斯入侵略乌克兰以来，日益陷入孤立境地。

立陶宛曾在上个月表示，为了响应欧盟针对俄罗斯入侵乌克兰实施的制裁，从6月下旬开始，该国禁止俄罗斯借道通过铁路运输部分商品。

加里宁格勒州长阿里汉诺夫当时表示：“封锁”行动可能会影响该州40%-50%的进口，其中包括煤矿、金属和建筑材料、酒精和技术产品。

根据2002年波罗的海三个前苏联加盟共和国-立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚-加入欧盟时达成的一项协议，莫斯科要求欧盟取消相关限制。

7月13日，欧盟方面做出反应，认为：不应“禁止”加里宁格勒与俄罗斯其他地区之间的铁路过境。但不包括军事装备，同时呼吁“进行有针对性和相应”的控制。