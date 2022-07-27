俄罗斯/立陶宛
获欧盟绿灯后 ，俄罗斯首列货车途经立陶宛抵达加里宁格勒
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俄罗斯飞地加里宁格勒州长阿里汉诺夫周三宣布，在获得布鲁塞尔的绿灯后，第一列载满水泥的列车周二穿越波罗的海抵达加里宁格勒。此前，欧盟要求立陶宛为俄罗斯货车经过其领土放行。
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塔斯社引述阿里汉诺夫（Anton Alikhanov）的表述指出：“这是欧盟做出决定后，抵达当地的第一列火车”，他对“建材市场紧张局势得到缓解”表示欣慰。他说：这是取得的一次“相当重要的成果”。
法新社指出：俄罗斯高度军事化的飞地加里宁格勒地处波兰与立陶宛之间，大部分物资依赖于俄罗斯的供应，而俄罗斯货车则必须途径立陶宛运抵。
加里宁格勒面积约为瑞士的一半，约有人口100万，自俄罗斯入侵略乌克兰以来，日益陷入孤立境地。
立陶宛曾在上个月表示，为了响应欧盟针对俄罗斯入侵乌克兰实施的制裁，从6月下旬开始，该国禁止俄罗斯借道通过铁路运输部分商品。
加里宁格勒州长阿里汉诺夫当时表示：“封锁”行动可能会影响该州40%-50%的进口，其中包括煤矿、金属和建筑材料、酒精和技术产品。
根据2002年波罗的海三个前苏联加盟共和国-立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚-加入欧盟时达成的一项协议，莫斯科要求欧盟取消相关限制。
7月13日，欧盟方面做出反应，认为：不应“禁止”加里宁格勒与俄罗斯其他地区之间的铁路过境。但不包括军事装备，同时呼吁“进行有针对性和相应”的控制。
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