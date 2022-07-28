中国前司法部长傅政华一审开庭 政治斗争指控不见了

傅政华案

中国前司法部长傅政华案今天一审开庭，法庭宣称因涉国家秘密不公开审理。傅政华之前被控涉“孙力军政治团伙案”的“党内政治斗争”内容完全不见了，代之以“涉嫌受贿”和“徇私枉法”外加袒护“其弟弟”。之前的孙力军案也被做了同样处理。

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中央社报道指出，傅政华涉入“孙力军政治团伙案”，近日才被提起公诉，今天（7月28日）就一审开庭审理，速度之快相当罕见。

据长春市中级法院微信公众号通报，长春中院28日一审开庭审理了傅政华受贿、徇私枉法一案。对受贿部分公开审理；因“涉及国家秘密”，对徇私枉法部分依法不公开审理。

据长春市检察院起诉指控，2005年至2021年，傅政华利用担任多项职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、职务调整、案件处理等方面提供帮助，本人直接或透过其亲属非法收受财物，共计折合人民币1.17亿余元（约新台币5.1亿元），数额特别巨大。

起诉还指控，2014年至2015年，傅政华在担任北京市公安局局长期间，对其弟弟傅卫华涉嫌严重犯罪问题线索隐瞒不报，不依法处置，致傅卫华长期未被追诉，情节特别严重。检察机关提请以受贿罪和徇私枉法罪追究傅政华的刑事责任。

据通报，庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人傅政华及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，傅政华进行了最后陈述并当庭表示「认罪悔罪」。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。