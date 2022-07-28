习近平对美发难被怀疑国内出了问题

中共二十大前瞻

中国针对美国众议院议长佩洛西可能的访台采取了异常严厉的威胁姿态，拜登与习近平7月28日通话时，习近平警告对方不要在台湾问题上“玩火”。纽约时报报道，拜习通话，美中有一长串互相不满的问题需要解决，但最新的发难可能是因为中国国内出了问题所致。

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纽约时报报道，一些美国官员怀疑，习近平最近发难的真正原因是希望转移对其国内经济和疫情问题的注意力，或者至少是需要在国际上展示实力。“习近平的“清零”政策导致严厉的封锁，但病例数再次上升，而中国仍然没有信息疫苗，中国的经济发展速度几乎停滞不前，年轻人的失业率在飙升，中国的许多地方在面临抵押贷款和债务危机“。

佩洛西最早4月份宣布访问台湾计划因查出感染新冠推迟，当时北京几乎没有理会，这次为什么反应这么大呢？该报援引分析，“与当时相比，现在的区别是中国经济出现了放缓，这威胁着习近平在国内的地位”。而这正是习近平寻求第三任的关键时期。

美国乔治敦大学亚洲专家格林也指出习近平在党代会召开前摆出强硬姿态，与他有很大的国内问题相关。“清零政策不受欢迎，损害了经济，房地产债务正在增加。有迹象表明，中国国内出现了悄声异议。习近平将获得他的第三个任期，但他在国内的地位有所动摇，这是事实。”

如何看美国官员和学者的分析？至少习近平正面临着严重的经济危机，以及他坚持清零不动摇造成的社会的经济的恶果是不容置疑的。即便从不承认误判或者错误的中共领导人，最近在谈论经济时用词也很特别。比如官方的新华社28日发出两则重要新闻，都关涉中国经济，一则是习近平主持政治局会议强调做好下半年经济工作与继续清零，另一则是在党外人士座谈会上强调中国经济潜力大，能够化险为夷。

习近平在政治局会议上要求确保房地产市场稳定、化解村镇银行风险、要“稳经济”，明显与中国四月份以来呈现的经济危机有关，第二季度的经济增长即便官方数字也仅为0.4%，为28年来第二低，年初官方制定的5.5%的年度目标显得遥不可及。而强调房地产市场稳定与化解存在银行风险似与最近爆发的全国性的拒交贷款的房贷风暴、以及40万储户无法提款而在郑州爆发的大规模抗议事件有关。这些事件都关乎民生，易燃点极高。另外，习近平在谈到下半年经济发展时，仅以弹性的方式表示：“力争实现最好结果”。

吊诡的是，习近平在政治局会议上继续要求“坚持动态清零”，这一全球罕见的大规模封锁性防疫政策，除了造成严重的次生灾害，既对防疫没有重大补救，只能不断地破坏经济活动，而与清零伴生的封城，封城导致的工厂停工，商店关门，正是中国上半年发生经济危机的重大原因，习近平要求下半年经济工作“坚持稳中求进”，同时还要求继续清零，简直不可思议。

习近平并非不清楚中国经济形势严峻，他在25日举行的党外人士座谈会上主要说的是经济形势，他虽然是从积极的方面去谈经济，强调“大局总体稳定”，但这在中共的话语里，意味着问题不少。

习在谈话中使用的是条件式，与他27日在省部级主要领导人研讨班上大谈个人成就的语气有别，他称，在看到困难的同时，也要看到危中有机，这更接近于毛泽东所谓“前途是光明的，道路是曲折的”一类表述。习接着说，“只要我们保持战略定力、坚定做好自己的事、是完全能够化险为夷、化危为机的”。

一些分析指出，如果不采取强迫性的清零措施，中国的经济不至于走到今天这种地步，至少根本用不着“化险为夷”。

上半年经济状况很不好，下半年呢？根据位于上海的智库“第一财经院”刚刚发布的『2022中国宏观经济半年报』，中国经济下半年仍面临多重挑战，包括疫情、房地产风险事件、青年失业率。报告建议为了经济的可持续发展，在疫情低风险地区，针对性地放松常态化核算检测和封控措施。这应该是一种希望取消动态清零从而拯救经济的比较委婉的说法。

有学者分析，习近平已把清零视为制度优势和个人成就，至少在20大完成顺利连任前，不会取消清零。