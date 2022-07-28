俄军袭击多座乌克兰城市 泽连斯基谴责"导弹恐怖行为"

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俄罗斯军队周四袭击了包括首都基辅附近在内的多处乌克兰军事和民用基础设施，造成至少8人死亡，约30人受伤。乌克兰总统泽连斯基谴责俄军犯下"导弹恐怖行为"。

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据乌克兰高级军事官员周四表示，俄罗斯军队袭击了首都基辅以北的一个军事基地和切尔尼戈夫北部地区。俄罗斯军队7月28日向乌克兰首都基辅（Kyiv）一带发动导弹袭击，这是当地数週以来，首次遭导弹袭击。法新社报导，乌国高级军官格罗莫夫（Oleksiy Gromov）告诉媒体记者，俄军在凌晨2时左右，向柳季日（Lyutizh）的一个军事基地发射"6枚口径（Kalibr）巡弋导弹"。

据称，这个位于首都以北约30公里处的小镇遇袭，造成1栋建筑物被毁、2栋楼受损。乌克兰指，俄军袭击是为了报复乌方对抗俄方的行动。乌克兰媒体周四称，顿涅茨克（Donetsk）和尼古拉耶夫（Mykolayiv）在过去一天也多次受袭。

另外，乌克兰中部城市克罗皮夫尼茨基的一所飞行学校周四遭到俄罗斯导弹袭击，造成5人死亡、25人受伤。哈尔科夫市长也表示，乌克兰第二大城市遭到一连串炮击，居民无处躲避。

法新社报道，虽然7月22日在伊斯坦布尔签署了黑海谷物出口协议协议，但乌克兰仍在等待因俄罗斯入侵而受阻的第一批装载谷物的船只离开港口前往世界市场。被指定允许通过黑海出口的三个港口已于周三重新开始运营。