参加北京反对联合国发表新疆报告的法国非政府组织背景引关注

中国/人权

就在海外人权组织，维吾尔组织呼吁联合国人权高专办呼吁公布被延迟了将近两年的有关新疆的调查报告之际，中国官媒发表一封由九百多个海内外民间组织签署的公开信，谴责该调查报告 : «信息来源完全是反华势力编造的不实指责以及境外反华分裂分子的虚假证词»,呼吁高专办 «拒绝发表充满谎言的涉疆报告»。

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参与联署致联合国人权高专的公开信 的923个民间组织绝大多数来自中国国内，其中有七百多个来自新疆，国外的组织大部分来自非洲国家以及巴基斯坦，等与中国关系密切的国家，名单中排名138号的是唯一的一个法国民间组织，他的名字是 法属波利尼西亚太平洋事务理事会，该组织是何等背景?

该组织的英文名字是 Council for Pacific Affairs ，他的负责人是易立亚（Hiria Ottino，据报道，他于2016年当选为太平洋中国友好协会（Pacific China Friendship Association ）主席，并于2019年共同创立了太平洋事务委员会（Council on Pacific Affairs）。易立亚与中国各方关系紧密，频频出席博鳌论坛以及与中国丝绸之路有关的会议。

易立亚自2004年以来，与法属波利尼西亚各界政府合作，特别是作为在任期间司法丑闻缠身的前波利尼西亚政府主席. 加斯东·弗罗斯（英语：Gaston Flosse）加斯东-弗洛塞和前波利尼西亚议会议长愛德華·弗里奇（Édouard Fritch）的国际事务代表，并担任波利尼西亚的中国事务负责人。

法国战略研究基金会的中国问题专家Antoine Bondaz先生在推特上披露说，太平洋中国友好协会（PCFA）是与中国人民对外友好协会（CPAFCC）共同创办的，该协会与中共中央统战部有着直接联系。

中国在法属波利尼西亚的利益越来越大。新西兰汉学家Anne-Marie Brady在2018年发表的一篇文章中就介绍说，

中国矿业公司天瑞集团旗下的塔希提努伊海洋食品公司享受了时任领导人弗里奇政府提供的大量财政优惠和补贴，他们在当地修建了养鱼场和加工厂，计划通过那里的大型机场向中国出口活鱼。

此外，今天已经破产的中国的海航集团也曾经在当地多家酒店投资，波利尼西亚政府曾希望海航能进一步投资酒店、高尔夫球场等等。