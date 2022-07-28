恒大出售香港总部 李嘉诚有意购买

恒大/香港/李嘉诚

陷入困境的中国房地产开发商恒大集团在宣布公司重组计划的前几天，为其香港总部大楼找到一个潜在的买家。

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法新社7月28日引述据香港媒体说，由香港亿万富翁李嘉诚创立的长江资产控股有限公司表示，它已经提交了对这栋26层楼的竞标，目前估值为90亿港元（11.46亿美元）。

据《南华早报》报道，2015年，恒大集团以16.1亿美元收购其香港总部时，以每平方米的价格计算，是香港办公楼的最大交易。

恒大集团在积累了大约3000亿美元的欠款后，最近几个月一直试图出售资产，并减少在其他公司的股权。

为了减少该行业的债务，自2020年以来，北京一直在逐步收紧对开发商的信贷要求，这引发已经负债的集团资金来源枯竭。

随后出现了一波违约潮，特别是恒大集团发生的违约。由于生存受到威胁，这个前中国房地产第一大公司将在未来几天公布重组计划草案。

去年10月，恒大香港总部楼盘被以17亿美元的价格提供给中国国有开发商越秀，但由于担心恒大未解决的债务，该买家退出了。

恒大在内部调查后，于上周解雇了其首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）。据华尔街日报说，恒大发现这两名高管参与了借贷安排，导致银行从恒大一家关键子公司强制执行了20亿美元资金。

法新社说，恒大集团糟糕的财务状况正在对其竞争对手产生连锁反应，因为买家越来越不愿意投资房地产。

由于受到削弱，一些开发商苦苦挣扎，难以跟上施工进度，不能按时交付那些建成之前就出售了的房屋。

作为报复，愤怒的房主们拒绝向开发商支付月供，加剧了该行业的危机。分析人士认为，如果这场危机蔓延到中国的金融系统，其冲击可能会远远超出中国的边界。

法新社说，联系了恒大，但恒大没有立即发表评论。