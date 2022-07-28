拜习通话无新意 双方原则同意面对面会谈

中美关系

2021年11月15日，美国总统乔-拜登在美国华盛顿的白宫与中国领导人习近平进行了虚拟对话。7月28日，两人进行了拜登入住白宫以来第五次通话。

就在传出美国众议院议长佩洛西可能八月出访台湾之际，美国总统拜登与中国国家主席习近平周四通话，习近平警告对方不要在台湾问题上“玩火”，拜登回应美国对台立场未变。两人原则同意面对面会谈。

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一位美国官员告诉媒体，美国总统拜登和他的中国同行习近平周四在长达两个多小时的电话交谈中就面对面会谈的原则达成一致。他们 "讨论了面对面讨论的重要性，并同意他们的团队将努力寻找一个双方都同意的时间来进行讨论，"这位官员在匿名的情况下说。

这是拜登入住白宫以来美中领导人第五次电话通话，根据中国官方新闻稿，习近平在通话中称，“美方应该言行一致恪守一个中国原则”。习近平补充说，“我们坚决反对‘’台独’分裂和外部势力干涉”。

白宫稍后发出的第一份声明表示：美国总统拜登周四告诉他的中国同行习近平，美国对台湾的立场 "没有改变"。拜登补充说，"美国强烈反对改变台湾海峡地位或威胁台湾海峡和平与稳定的单方面努力。"

北京反对台湾与其他国家的任何官方接触，在传出民主党人出身的众议院议长佩洛西准备访问台湾的消息后，中方接连发出警告，一次比一次严厉。其实，美国众议院议长金里奇曾在1997年就已率团访问台湾。

最近两年来，尽管美国官员经常访问台湾，但北京认为美国最高级别官员之一佩洛西女士的访问是一个重大的挑衅。北京周三警告说，华盛顿将不得不 "承担 "访问的 "所有后果"。不过，佩洛西目前还没有确认行程。

白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比在通话前说，拜习通话的议程将包括 "围绕中国在印太地区的侵略性和胁迫性行为的紧张关系"。

但是美国参谋长马克-米利将军告诉媒体，如果佩洛西要求 "军事支持"，他将采取 "任何必要的行动以确保佩洛西的出访事务安全进行“。

法新社报道说，围绕这次旅行的紧张局势只是问题的一部分。美国官员担心，习近平或正在考虑使用武力控制台湾。侵台或者其他形式的军事行动曾经被认为不太可能，越来越被观察家认为是有可能的。

据白宫称，拜登与习对话的主要目的是为两个超级大国建立 "护栏措施"，以避免公开冲突。柯比说，拜登希望 "确保""与习近平在所有问题上的沟通渠道是畅通的，无论是我们同意的问题还是我们有重大困难的问题，他们总是可以拿起电话，坦诚地与对方交谈"。

一些美国官员会谈前说，双方谈及的内容将包括中国至今未谴责的俄罗斯侵乌战争。对话的另一个主要内容是讨论经济问题。路透社援引知情人士消息称，拜登还计划与习近平讨论气候问题以及贸易竞争，另外还包括原油价格问题。

此前透出的消息说，双方通话可能涉及美国是否取消特朗普政府时期对中国施加的关税问题，但双方的公告都没有提及相关的内容。

美国官员稍后表示，两位领导人没有讨论美国对中国征收关税的问题。