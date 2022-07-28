欧盟呼吁废除中国在香港实施的《国家安全法》

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欧盟周四呼吁废除中国在香港实施的《国家安全法》，并要求香港当局停止适用该法律。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的发言人称：欧盟再次对香港言论自由、新闻自由、政治多元化和结社自由等公民权利和政治权利日益受到侵犯表示严重关切。

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法新社报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的发言人纳比拉·马萨利周四表示，“欧盟支持联合国人权事务委员会的建议，敦促中国香港特别行政区采取行动废除《国家安全法》并停止适用该法律。

联合国人权事务委员会周三发出呼吁，敦促中国香港特别行政区采取行动废除《国家安全法》并停止适用该法律。人权事务委员会是在当天发表的有关香港《公民权利和政治权利国际公约》情况的审查报告中发出这一呼吁的。

据报道，自2020年《国家安全法》颁布以来，已导致200多人被捕，包括12名儿童。香港反对派遭到严厉镇压，大多数要求香港民主的人士要么逃离家园，要么被禁止任职，要么遭到监禁。

联合国人权委员会表示，自《国家安全法》颁布以来，大量工会和学生会等民间社会组织迁往别的地方开展工作，或彻底停止运作，这一点令人关切。委员会同时感到遗憾的是，香港政府没有明确保证参与委员会本次审议的民间社会及其代表将受到保护，不会根据《国家安全法》对其提出指控。委员会要求香港不要采取任何可能限制结社自由的行动，并确保民间社会成员不会因参与当前审议而受到起诉。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的发言人纳比拉·马萨利周四表示：欧盟再次对香港言论自由、新闻自由、政治多元化和结社自由等公民权利和政治权利日益受到侵犯表示严重关切。她说，香港当局必须“确保民间社会组织代表不会因为参与国际组织而受到指控或恐吓”。她并表示， “当局的任何恐吓和报复行为都受到强烈谴责”。

发言人马萨利并重申，根据中英联合声明，香港“至少到2047年”将一直保持高度自治。