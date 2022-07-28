美军正制定应变计划确保佩洛西访台安全

中美关系

美联社27日引述匿名官员说法报导：美军正积极制定众议院议长佩洛西访台的应变计划，包括出动飞机、军舰并在佩洛西座机周围划设缓冲区。

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美联社引述美国官员表示：不担心佩洛西若访台，中国会攻击她的座机，但佩洛西进入全球热区之一的台湾，一场意外、失误或误会恐危及她的安全，国防部因此制订因应任何突发事件的计划。

官员指出：若佩洛西访台，美军将增加在印太地区的兵力与武器调动，可能用美军战机、舰艇、监视武器等军事系统来保护她。

国防部长奥斯汀说：“我已亲自与议长对话，我与她例行交谈，并提供我对于安全情况的评估。”

中国国防部26日警告，若佩洛西访台，解放军绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

拜登政府已表示，若总统不能视事，佩洛西是仅次于副总统哈里斯的第二顺位继任者，她出访海外的安全事宜攸关美国国安，但只有她能决定她的访问行程。

高层领袖外访都有一定的维安措施，匿名官员透露，佩洛西访台的维安措施将超出前往低风险目的地的应对方式。官员说，美军须在佩洛西及其座机周围建立缓冲区，同时为意外做好准备且在附近有救援能力，并建议当地舰艇备妥直升机；官员认为，虽然中国不会直接对波洛西采取军事行动，但不排除派军机飞越台湾领空、在台湾空域附近挑衅，或派军舰巡逻台湾海峡。