马云计划放弃蚂蚁金服控制权

马云/蚂蚁金服

马云计划放弃对蚂蚁金服集团的控制权。华尔街日报说，马云一直是政府措施针对的目标，这些措施似乎旨在减少他的影响力和他的公司的权力。

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华尔街日报今天7月28日引述知情人说，在经历了一年多的中国监管机构的特殊压力之后，这是这家金融科技巨头努力摆脱关联公司阿里巴巴集团控股有限公司的一部分。

当局在最后一刻叫停了蚂蚁金服2020年价值超过340亿美元的IPO，并迫使这家科技公司重组变为一家由中国央行监管的金融控股公司。随着改革的进展，蚂蚁金服正在利用这个机会减少公司对创立阿里巴巴的马云的依赖。

57岁的前英语教师、中国最杰出的企业家之一马云，一直是政府采取措施针对的目标，这些措施似乎旨在减少他的影响力和他的公司的权力。自十多年前从阿里巴巴提取蚂蚁金服的前体资产以来，他一直控制着蚂蚁金服。

随着时间的推移，他将其打造成为一家拥有超过10亿用户的支付宝支付网络的公司，拥有曾经是世界上最大的货币市场基金的投资平台，以及一个大型的小额贷款业务。如果蚂蚁金服上市，预计其估值将超过3000亿美元。

而减少他的所有权可能会使蚂蚁金服的潜在恢复上市时间推迟一年或更久。因为中国证券法规要求最近经历过控制权变更的公司暂停公开上市。

马云在蚂蚁金服不担任高管职务，也不在董事会任职，但他是该公司的大人物，目前通过一个他占主导地位的实体控制着该公司50.52%的股份。其中一些人说，他可以通过将部分投票权转让给包括首席执行官井贤栋（Eric Jing）在内的蚂蚁金服其他高层来放弃他的控制权，之后他们将共同控制该公司。

熟悉此事的人士称，蚂蚁金服告诉监管机构，在公司准备转型为金融控股公司时，马云打算让出控制权。这些人说，监管机构并没有要求这一变化，但已经给予他们祝福。蚂蚁金服在申请成为金融控股公司时，需要描绘出其所有权结构。

中国人民银行还没有正式接受蚂蚁金服成为金融控股公司的申请。在蚂蚁金服的重组完成之前，任何控制权变更都不可能实现。

2014年，蚂蚁金服集团成立，持有支付宝和其他金融业务，包括消费者借贷。该公司在2020年将其名称改为蚂蚁集团。

知情人说，马云个人多年来一直在考虑放弃对蚂蚁金服的控制权。他一直担心过于依赖公司高层的单一主导人物而产生的公司治理风险。

几年前，马云为解决阿里巴巴的这些风险，建立了一个合作结构，以确保随着第一代领导人的转移，有一个可持续的继承人。他在2013年放弃了阿里巴巴的CEO职位，并在2019年从公司退休时卸任董事长。他目前持有阿里巴巴不到5%的股份。

华尔街日报说，监管环境的恶化刺激了蚂蚁金服和阿里巴巴脱钩，需要马云放弃在蚂蚁金服控制权有了新的紧迫性。周二，阿里巴巴透露，蚂蚁金服的七名高管已从阿里巴巴合伙人中离职，这是阿里巴巴及其子公司的最高管理层。两家公司还终止了长期存在的商业和数据共享协议，这些协议使阿里巴巴获得了优势。