中国新一代载人运载火箭突破重大关键技术

载人运载火箭

“新一代载人运载火箭”将会让中国拥有在2030年前登陆月球能力，图为其示意图

中国“新一代载人运载火箭”，近日由中国航太科技集团一院702所完成重要试验，验证多机并联静动联合试验、以及箱底传力关键技术，之后将会转入初样研制阶段，未来这款火箭将会使大陆完成具备2030年前载人登陆月球的能力。

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据《科技日报》报导，702所所长王晓晖表示，这次试验的圆满完成，标志著中国大陆首次突破大载荷静动联合试验技术，是试验方法和试验能力的重要创新，为“新一代载人运载火箭”採用多台大推力发动机并联技术奠定基础。702所副总设计师朱曦全则指出，这是中国大陆在力学试验领域，“迄今为止开展的规模最大、技术难度最高、试验过程最複杂的试验”。

报导称“新一代载人运载火箭”基础级模组直径为5公尺，安装多台120吨发动机。朱曦全解释，大推力发动机多机并联技术是大陆运载火箭首次採用，带来了複杂结构的静力和动态力耦合作用及在联合载荷作用下的非线性传递问题，是新一代载人运载火箭需要深化攻关的关键技术之一。

这款“新一代载人运载火箭”的研发，将使大陆具备2030年前载人登陆月球的能力。“中国航天报”曾报导，大陆中国科学院院士、航太科技集团一院首席总师姜杰透露，这款火箭研发将突破13项重大关键技术，其中，多机并联複杂环境预示与控制技术、自主飞行控制重构技术等决定火箭的性能指标，是载人登月任务完成的基本前提；高性能结构材料应用技术、快速测发技术等，则直接影响火箭的技术水准，是火箭方案先进性的重要体现。

在具体性能方面，该火箭将大大超越长征五号火箭，由助推器、芯一级、芯二级、芯三级、逃逸塔及整流罩组成，全长约90公尺，起飞重量约2,000吨，可将25吨有效载荷直接送入奔月轨道，或者将70吨有效载荷送入近地轨道。目前长征五号近地运载能力仅有25吨。