中央社： 共军30日在福建平潭实弹射击

政治

中央社报道：美国众议院议长佩洛西29日率团访问亚洲，共军扬言她若访问台湾“必将采取强有力措施”。福建平潭海事局29日晚发布航行警告，30日将在平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练。 美国陆军参谋长米利将军告诉媒体，如果佩洛西要求“军事支持”，他将“采取必要措施确保”她的访问“安全”进行。

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公开资料显示，平潭距离台湾的新竹最近处只有68海里，相当于126公里，这也是台湾海峡的最窄处。

据福建海事局微信公众号通报，福建平潭海事局29日发布航行警告，7月30日早上8时至晚上9时，福建平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练任务，禁止一切船舶进入。

具体警戒封锁区域为A：25°25′27″N/119°48′15″E，B：25°21′55″N/119°44′35″E，C：25°14′45″N/119°48′17″E，D：25°22′10″N/119°53′27″E等四点连线范围内水域。通报还附上警戒封锁区地图。

中国国防部发言人谭克非26日表示，中方要求美方以实际行动履行不支持“台独”的承诺，不得安排佩洛西访台。如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。

中国外交部29日表示说，中美两国元首28日通话是在佩洛西一直几乎全访台的背景下举行的。如果美方挑战中方底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美方承担。