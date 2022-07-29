佩洛西台湾行程列暂定 美两岸事务专家劝延迟

中美关系

让美中紧张情势骤然升高的美国众议院议长佩洛西台湾行计划又有新情况，根据美国国家广播公司新闻网引述消息人士，佩洛西29日起率团访问亚洲，预定访问日本、韩国、马来西亚、新加坡，但外界最关注的台湾行程目前列“暂定”。

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与此同时，美国两岸事务专家，华盛顿智库，德国马歇尔基金会中国项目主任葛来仪，美国企业研究所资深研究员库伯联名投书纽约时报，担心美中可能因佩洛西访台爆发军事冲突，建议推迟台湾行程。

两位专家表示，中国野心随军事实力提升，可能即将有能力并吞民主台湾，即使与美国一战也在所不惜，习近平今年秋季争取第三任期，没有示弱的本钱。习近平不断强化对台施压，显然以为美国可能即将正式支持台独。

两人写道：单一火花就可能将台海不稳定情势化为危机，升级成军事冲突。佩洛西访台可能就是这个火花。华盛顿许多人认为只要明确展示美国对台承诺就会防止中国冒进，但佩洛西此时访台却可能引发中国强力回应。原因：佩洛西位阶高于其他访台的美国政治人物，而她敢于在人权议题挑战北京的形象与台湾连在一起，会被中方视为严重挑衅。

文章写道，中共领导人或希望避免与美国发生战争，但会冒险让紧张情势升高，比如干扰佩洛西专家，或首次派军机飞越台湾上空。为让紧张情势降温，他们建议佩洛西延后访台。

作者最后表示，“批评如此做法的人会说，北京是个恶霸，恶霸只会回应强者，华盛顿和佩洛西不能退缩。但我们正糊涂走向危机，各方领袖都必须清醒，找到下台阶，避免没有任何一方想要的危险对抗发生。”

美国总统拜登28日与中国国家主席习近平通话长达两个多小时，习近平警告美方不要在台湾问题上“玩火”，但拜登强调美国对台立场不变，美方强烈反对片面改变现状或破坏台海和平稳定的举动。