佩洛西开始亚洲之行 但未确认访台行程

佩洛西亚洲之行

备受瞩目的美国国会众议院议长南希∙佩洛西（Nancy Pelosi）的亚洲之行据报定于7月29日启程，但是是否前往台湾目前尚未确定，因为在访问行程上台湾被列为“暂定”。美国国务卿布林肯29日表示：希望美国和中国“以明智的方式”处理台湾问题上的分歧。

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美国全国广播公司（NBC）引述两位消息人士的话说，佩洛西率领的美国国会代表团星期五离开华盛顿，只是在启程之时是否前往台湾还不确定。

两位消息人士中的一位星期四下午看到了这次访问的行程，此行目的地包括日本、韩国、马来西亚和新加坡，而台湾一站则标明“暂定”。

彭博社最先报道，佩洛西的代表团星期五出发，星期五也是国会8月休会前的最后一个工作日。

佩洛西计划访台的经金融时报披露后，北京当局对此作出了强烈的反应。北京外交部和国防部发言人分别连续多次发出警告，要对佩洛西访台采取必要的应对和反制措施，“不会坐视不管”，而且一切后果还要美方承担。

中国国家主席习近平星期四在与拜登总统通电话时再次强调坚决反对所谓“台独”和外部势力干涉的立场，声称绝不为任何形式的台独势力留下任何空间。

习近平表示：“民意不可违，玩火必自焚”。

中国官方并未说明所谓的应对和反制措施是什么，中国的社媒上却充斥着中国军机伴飞佩洛西的座机，甚至随其进入台湾的各种揣测和议论。

为了在佩洛西最后决定仍去台湾访问时确保她和代表团的安全，美国军方已经制定了保护她的代表团安全的计划。据美国媒体此前报道，美军将增加调集在印太地区的军力和军事资产，在佩洛西飞往台湾的途中以及她抵达后逗留台湾期间，美军的战机、军舰、侦察机，以及其他的军事设施都会被用来对她进行多层交叉的保护。

美国海军第七舰队发言人表示，“里根号”航母战斗群星期二结束对新加坡的访问后，已经返南中国海进行例行的巡逻，其舰载固定翼和旋翼机战机将进行起降飞行、对海打击以及海空协同作战训练。