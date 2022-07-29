布林肯：望北京和华盛顿能“明智”处理美中分歧

关注台海局势

美国国务卿布林肯29日表示，希望美国和中国能够“明智地”管理他们在台湾问题上的分歧，而此时美国国会议员南希佩洛西的领导人可能会在该岛访问加剧了紧张局势。

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在新闻发布会上被问及佩洛西女士可能访问台湾的好处时，布林肯没有发表评论，但他回忆说，拜登总统在周四的电话中告诉中国国家主席习近平，美国“强烈反对单方面努力”改变台湾的地位。

布林肯补充说：“在台湾问题上，我们有很多分歧，但40多年来，我们一直在处理这些分歧，我们这样做的方式是维护和平与稳定，让台湾人民繁荣昌盛”。

布林肯还表示：“重要的是，作为我们共同责任的一部分，我们能够继续明智地处理这件事，以免发生冲突，并且我们在这个问题上保持沟通”。

他继续表示： “我们认为，两位领导人之间的直接沟通对于履行这些职责至关重要”。

拜登政府担心众议院议长佩洛西女士访问台湾的潜在影响。

将中国视为国际舞台上主要竞争对手的美国政府经常提到需要建立“保障措施”，以防止两国之间的分歧恶化到无法控制的发生冲突的地步。

多年来一直直言不讳地批评北京政权的佩洛西女士没有证实她的旅行计划。