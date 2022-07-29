江苏滨海无记名投票选出7名“躺平干部”

习近平

为防“躺平”、“佛系”风气渗入中共党内，大陆多地出手整治懒政的“躺平式干部”。江苏滨海县近日高调宣传以无记名投票方式选出7名“躺平者”，予以集中诫勉后，被舆论批为“形式上热闹”。

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中央社报道：中共滨海县委组织部微信公众号通报，滨海县组织部部长王大为26日下午对今年首批7名“躺平者”进行集中诫勉谈话。

他说，这次“躺平者”评选，是经过群众推选、单位评议和组织评定等程序最终确定的，大家要从思想深处找原因，破除“躺平”思想，从“躺平”中“起身”，做一名站得起、立得直、行得稳的干部。

王大为要求“躺平者”自我审视，想一想“为什麽是我”。“躺平者”的标签不会无缘无故贴到某个人身上，都是各单位干部群众无记名推选得票率30%以上的，最高的将近50%，最少的也达到1/3。

通报称，诫勉谈话结束后，有“躺平者”表示深感惭愧、深以为耻，辜负了组织的培养和信任，均表态要端正思想状态、振奋精神状态、转变工作状态，从新开始，争做一名“奋进者”。

据报道：滨海县评选“躺平者”设有7个标准，其中包括“担当精神不够，见到任务两手一摊，碰到问题两眼一黑，左躲右闪、上推下卸，只要不出事、宁愿不干事”；“工作态度不正，与组织讨价还价，只想当官不想干事、只比待遇不比责任、只比资历不比贡献”；“工作作风不实，玩心较重、贪图安逸，暮气沉沉、佛系心态，不推不动，甚至推也不动”。

通报称，滨海县委组织部将持续进行跟踪管理，设置6个月的跟踪管理期，帮助这7人“提振精神、重启新程”。

滨海县高调宣传“寻找身边的躺平者活动”后，反而引发多家陆媒批评嘲讽。

澎湃新闻质疑，这是否就意味著一定要找到“躺平者”？如果这个单位寻找不出“躺平者”，是不是要硬找呢？

南方日报指出，导致一些干部滋生“躺平”心态的因素是多方面的。有的“躺平干部”抱有“干与不干一个样，干多干少一个样”的心态，暴露的是一些地方对干部队伍如何进行有效评价的机制问题；有的抱有“多一事不如少一事”的心态，折射的是如何激励担当作为，以及健全有效的容错纠错机制方面问题；至于一些年轻干部工作没多久就滋生“躺平”心态，正与一些地方晋升“天花板”难破有很大关係。

红星新闻也强调，评选躺平干部，不能只是“形式上热闹”。“躺平者”的标签固然不会无缘无故贴到某个人身上，但那些人缘好、后台硬的“躺平者”大抵不会被贴上。退一步说，就算评选公允客观，选出的恐怕更多是一些“苍蝇”中的“躺平者”。