中国试点“养老储蓄” 民众议论纷纷

“养老储蓄”

中国宣布将由中国工商银行等四家大型国有商业银行，在合肥等五个城市试点推出特定养老储蓄产品

中国银保监会与中国人民银行近日连袂公布“关于开展特定养老储蓄试点工作的通知”，提出将由工、农、中、建四家大型国有商业银行在合肥、广州、成都、西安、青岛推展特定养老储蓄产品试点。试点产品包括整存整取、零存整取、整存零取三种，期限分为5年、10年、15年和20年，利率略高于大型银行五年期定期存款挂牌利率，亦即略高于3%。

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通知称，这项试点是为贯彻落实中共中央、国务院关于规范发展第三支柱养老保险的决策部署，进一步丰富养老金融产品供给，满足人民群众多样化养老需求。但通知在29日公布后，中国民众反应普遍不佳。

有网友质疑，略高于3%的利率赶得上通膨吗？还有民众说：“钱放哪都比放银行安全”、“5年都说不定取不出来，还20年”、“怎麽不去郑州试点？”、“是我看着太像傻子了吗？”、“天天计算老百姓”。

根据这份“通知”，这项试点预计今年11月左右开始。单家银行试点规模不超过人民币100亿元，试点期限一年。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为人民币50万元。

招联金融首席研究员董希渺对《证券日报》表示，从产品本身来看，此次推出的特定养老储蓄产品期限较长，利率较为“适中”，适合风险偏好较低、对流动性要求不高、追求固定收益的群体，这与居民长期养老需求较为契合。

但董希渺建议，中国官方可在财政税收、产品准入等方面采取更多的支持政策。对于养老储蓄存款，建议在利息税徵收上实行不同的政策，以鼓励更多民众愿意选择养老金融产品来更好地满足养老需求。

今年4月，河南多家村镇银行发生民众无法取出存款的情况，甚至因此引发存款户上街抗议。据报导，事件涉的存款金额总计约人民币400亿元。最后中国官方宣布先行分批垫付，方平息民怨。