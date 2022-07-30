既怕得罪华府，又怕激怒北京，CNN说台北对佩洛西访台保持低调

佩洛西

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，蔡英文总统和总统府迄今未对美国国会众议院议长佩洛西访台发表任何谈话。

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相较于美中对佩洛西访台行程的反应，台湾当局显得异常低调。外交部28日表示：“并没有接获佩洛西议长访台的确切讯息，也没有进一步评论。”唯有行政院长苏贞昌27日表示：“我们非常感谢佩洛西议长，长年以来对于台湾非常支持与友善，我们对于任何国外友好贵宾来往都非常欢迎。”

CNN的报道引述分析家指出：台湾此刻处于一个尴尬位置。台湾长期依赖美国军售，确保一旦中共来犯时有能力自我防卫，对于美国重量级政治人物来访，台湾不想表现出不欢迎的态度；然而，若台湾对佩洛西来访表现太过热切，又可能会激怒北京。

任职澳洲国立大学台湾研究计划的政治学者宋文笛说：“保持低调以避免让人以为台湾积极鼓励佩洛西到访，符合台湾政府的利益。”他说：“如果台湾保持沉默，那么佩洛西到访就可能被解读为美方或波洛西的决定，但若台湾公开呼吁佩洛西访台，中国就会将此罗织为台湾的阴谋。”

不过这也可能只是台湾相对沉默的原因之一。创办在线杂志《破土》，报导政治与文化议题的丘琦欣表示，台湾民众不太担心佩洛西来访可能造成的影响，他说“中国的威胁太频繁了，以致于象是背景噪音般。事实上，民众不认为佩洛西访台有那么严重的影响。”