美国众议院议长佩洛西访日将与岸田文雄举行会谈

美日/佩洛西

美国NBC电视台28日报道称，美众议院议长佩洛西将于当地时间29日率团访问亚洲。目的地包括日本、韩国、马来西亚和新加坡等，但目前尚不清楚是否会访问台湾，另有消息称，佩洛西没有放弃访问台湾的日程，而到达日本后，她将与日本首相岸田文雄举行会谈。

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根据截至28日公布的行程表，台湾被列为“暂定”目的地。佩洛西方面没有透露她访问亚洲的具体计划，只称“与安全保障相关”。

有消息称，佩洛西将于8月4日经菲律宾克拉克美国空军基地访问台湾，在台北会见蔡英文总统。然后，在5日下午，其座机降落在东京的横田美国空军基地。她是美国政界排名第三的众议院议长，作为礼宾程序，自然会与岸田文雄首相会面。

另据报道，访问台湾的日本议员代表团在所有日程结束后举行了新闻发布会，作为代表团团长的石破茂强调，正在“考虑所有可能性”，为台湾的紧急情况做准备。

27日起访台的前防卫大臣石破茂等四位国会议员先后会见了蔡英文总统等台湾政要。当被问及台湾发生紧急情况及在台湾的日本国民的撤离时，石破茂说：“我不能透露我所掌握的所有情况”，据台湾官员称，还有日本议员定于8月访问台湾。