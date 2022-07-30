西班牙和巴西首现非洲以外的两例猴痘死亡病例

猴痘疫情

西班牙与巴西分别于7月29日星期五宣布：该国首现感染猴痘病毒的死亡病例。这是在非洲以外首次出现的死亡病例。但尚不明了猴痘病毒究竟是造成这两例死亡病例的主因还是诱因。自今年5月以来，猴痘病毒已造成7人死亡，不过医疗当局表示：此一疾病的致死率非常低。

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西班牙与巴西周五分别宣布首例与猴痘相关的死亡病例，相隔时间仅差数小时，合并症可能在这两起死亡病例中发挥了关键作用。随着这两起新的死亡病例，令猴痘疫情自今年5月爆发以来导致的死亡人数升至7人。前5例死亡病例均在非洲，猴痘在非洲被视为一种地方病，1970年首次发现人类感染病例。

巴西东南部米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）的卫生部长星期五宣布：该州贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)市一名猴痘病毒携带者死亡。不过，他患有严重疾患住院接受癌症治疗。政府公报指出：需要强调的是：这名死者有严重的合并症，民众无需恐慌，猴痘的致死率非常低。

西班牙卫生部也在同一天（7月29日星期五）宣布：该国首例感染猴痘病毒的患者死亡，这在欧洲尚属首例。不过，当局没有具体披露死者的具体死因或死亡日期。

至今西班牙感染猴痘病毒的人数已有4298人，是全球猴痘疫情最严重的国家之一。

7月24日，世界卫生组织宣布：猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，从而拉响最高级别警报。

世卫组织公布的数字显示：自5月初以来，在非洲流行地区以外的全球范围，78个国家发现1万8000多例猴痘感染病例。其中78%的病例集中在欧洲国家，另有25%的病例在美洲。

根据目前的认知情况，猴痘并不是一种通过性行为渠道传染的疾病。直接的皮肤接触，以及受到感染的床单、被罩或衣物均可成为传播病毒的媒介。

世界卫生组织特别强调：必须避免对特定群体的污名化指控，以避免出现讳疾忌医的现象，从而延误治疗并导致病毒继续传播。