中国制造业7月出现萎缩，经济复苏前景放缓

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中国国家统计局周日（7月31日）公布的数据显示：中国制造业采购经理指数（PMI）与上个月相比，下降了1，2个百分点，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落。6月份，随着疫情局势的缓解以及禁足措施的解除，中国制造业采购经理指数显升高趋势。

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根据中国国家统计局公布的资料，7月份，制造业采购经理指数为49，与6月相比，下降了1，2个百分点；非制造业经理指数（NMI）为53.8，与6月相比，回落0.9个百分点；综合制造业采购经理指数产出指数为52.5，与6月相比下滑1.6个百分点，两者连续两个月位于扩张区间。

各方分析师在接受路透社访谈时表示：原本预计制造业采购经理指数将改善至50，4。

据报道，制造业采购经理指数（PMI）和非制造业经理指数（NMI）均以50为分界点，高于50，代表景气扩张；低于 50 ，则代表景气衰退。

中国国家统计局高级统计师赵庆河表示: 中国经济繁荣水平下降，复苏基础仍需巩固。他认为，石油、煤炭和金属冶炼行业的持续收缩，是拉低7月份制造业经理指数的主因之一。该指数为3个月来最低，产出、新订单和就业分项指数均在50以下。

中国制造商继续受到原材料价格高企的挤压，这一趋势降低了利润率，而出口前景则受到对全球经济衰退担忧的影响。

仲量联行(Jones Lang Lasalle)首席经济学家兼研究部总监庞溟（Bruce Pang）在一份研究报告中指出：需求疲弱抑制了复苏。“由于复苏缓慢而脆弱，第三季度的增长可能面临比预期更大的挑战。”

路透社报导认为，中国解除防疫封控后，在工业加速复苏的背景下，采购经理指数回落令人意外。新冠疫情局势不稳、因应清零政策动辄封闭管理工厂以及对全球经济衰退可能影响出口前景的担忧等各种因素，均为中国经济复苏增添了不确定性。