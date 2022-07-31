感动全中国的“二舅”被指多处造假

社会

一部描写农村残障老人生活及阅历、题为“二舅治好了我的精神内耗”的短片，近日在中国网路暴红。主人翁“二舅”残障但知足的心境既让人感到暖心，也凸显中国农村特别是老人的困境。在争论之后，越来越多讯息又显示，红遍中国的网路短片“二舅”有多处涉及造假。

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据中央社综合报道：由于“二舅”一片涉及造假的消息越传越广，据中国网友反映，播放此片的中国影音平台哔哩哔哩（B站）首页，约自昨天深夜起就已经看不到“二舅”这部短片，网路上代之而起的是一片骂声，被戏称为“二舅翻车了”。

这部短片中的主角“二舅”居住地，日前已经被红星新闻找到，当地的镇干部直指，短片“跟掌握的情况有出入”，下辖村干部“正在掌握他的真实情况”。

短片作者唐浩在旁白中提到，“二舅”的残疾证“不知何故就是办不下来”。但镇干部表示，“二舅”的残疾证“当年已经办下来了”，系统显示1990年就已经有证了。“ 村干部也和“二舅”家属联系了，且“二舅”出名后“到现在一直在争取联系，但是人家就是说不愿被打扰”。

此外，唐浩在片中提到，“二舅”当年被卫生院的“赤脚医生”打错针导致瘸腿。但当年曾为“二舅”诊治的当地卫生院前院长受访表示，指“二舅”本身罹患“脊髓灰质炎”（即小儿麻痺），并非因为打针所致。而且“二舅”的母亲并非如片中所说由“二舅”一人独力抚养，而是由5个兄弟姐妹一齐抚养。

先前红星新闻报导，有中国网友首先踢爆，“二舅”影片中的文案，实际上是抄袭湖南省岳阳县一名中学老师吴标华的文章，这篇文章的标题也是“二舅”，且曾在2021年时被选入岳阳市高三语文模拟考的阅读测验题。

这部暴红的短片也引起了中国网路上不同面向的思考，在微博的讨论数量更超过3亿次。有人认为，“二舅”在坎坷境遇中仍能奋力面对，能反映出人性的光辉面，是中国社会难得的温暖价值；但也有人认为，这部短片在中国当今的言论环境中能存活，特别是连央视等官媒都加入报导行列，反而有“营造正向舆论”的意图。

影片走红后，中国官媒趁势切入宣传正能量。其中，央视就使用“二舅总有办法”字样作为报导的图卡标题。一时之间，“二舅”成了中国网路上充满温暖及“正能量”的代名词。