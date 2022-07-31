长征五号B火箭残骸回落大气层空中解体画面曝光

长征五号

7月24日，搭载中国空间站“天宫”三个舱段中的第二个舱段“问天”实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在中国文昌航天发射场点火发射成功。30日火箭残骸坠回地球，美国太空署指责中国不分享信息。

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30日，“中国载人航天工程办公室”7月31日发布于其微信公众号的消息称，当天中国时间0点55分左右，“长征五号B遥三运载火箭末级残骸已再入大气层，落区位于东经119.0°，北纬9.1°周边海域，绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁。”

法新社报导，残骸坠落点位于东南亚的苏禄海，距离菲律宾巴拉望岛的东海岸不到60公裡。马来西亚航天局观察到火箭碎片在重新进入大气层时起火燃烧，然后坠入海中。

路透社31日引述美国太空司令部的推特报道，中国长征5B火箭于美东时间周六下午12时45分重新进入印度洋上空，但有关“重返地球技术方面的问题，如潜在的碎片散布撞击位置”等具体情况，应向中国查询。

美国国家航空航天局局长比尔·纳尔逊（Bill Nelson）指出，“所有航天国家都应遵循既定的最佳做法，并尽力提前分享这类资讯，才能可靠地预测潜在的碎片撞击风险。”他在没有提到中国的情况下还意有所指地表示，“负责任地使用太空，并且确保地球上人们的安全至关重要。”

在推特上，一些马来西亚的用户发布疑似火箭残骸回落的视频。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回复路透社的置评请求。中国此前曾表示，将密切跟踪这些残骸，但也说这些碎片体积不大，对地面上的人几乎不会构成风险。

7月24日，长征五号B发射升空，将实验舱送入在轨建设中的中国新空间站，这是中国火箭自2020年首次发射以来的第三次飞行。

2020年，中国长征五号B的碎片回落在西非国家科特迪瓦，损坏了当地几栋建筑，但没有造成人员伤亡。

另外，北京对2021年5月长征火箭的一次飞行碎片轨迹未按照国际惯例提供外界相关资讯，当时就引发美国太空总署（NASA）和其他机构指责中国不透明。

中国2003年第一次实现载人航天；2019年 中国宣布“嫦娥四号”着陆成功实现人类探测器首访月球背面；2021年中国首次火星探测任务着陆火星取得成功。中国2030年前希望实现载人登月。