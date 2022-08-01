习近平新统战策略：发挥港澳台和海外力量争人心、扶「非公有制」、做好网战

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中国国家主席习近平在统战工作会议上表示，在统战政策100 周年之际，统战的使命和任务发生了「某些重大变化」，要准确把握新时代爱国统战的历史方位，必须促进「非公有制」及其人员的经济健康发展及成长，亦「必须发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用」 ，以及做好网络统战工作。

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中共中央统战工作会议 在7 月 29 日一连两日于北京召开，根据新华社会后的三千多字报道，习近平在会上就做好「新时代」中共统一战线(即统战)工作的「新理念新思想新战略」提出十二个「必须」，当中包括必须正确处理「一致性和多样性关系」、坚持及发展好中国「新型政党制度」和坚持「宗教中国化方向」。

十二个「必须」还包括必须做好党外知识分子和「新的社会阶层人士统战工作」，习近平阐释，这包括鼓励支持他们立足本职建功立业，积极「投身改革创新一线」；至于「必须促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长」，习指导，须先深入开展社会主义核心价值观教育，然后帮助他们践行理念和弘扬企业家精神；在「必须发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用」方面，习认为，要加强建设「海外爱国力量」，涵养「壮大知华友华力量」，以及「要做好网络统战工作，走好网络群众路线」。

习近平把「必须加强党对统战工作的全面领导」放在十二个必须的最后，但文中不同地方重申，加强新时代统一战线工作，「根本在于坚持党的领导」。方法方面，他虽表示要善于把方针政策的原则性和对策举措的灵活性结合起来，但强调，「要把握好团结和斗争的关系，又要善于斗争、增强斗争本领」，以达致真团结。

习近平强调，统战是中共克敌制胜、执政兴国的重要法宝，而统战目前面临的时势、肩负的使命和任务发生了「某些重大变化」。他续称，世界百年未有之大变局加速演进，统战在「维护国家主权、安全、发展利益上的作用更加重要」；在中国社会结构发生「深刻变化」之时，统战在增强中共的阶级基础和扩大群众基础上的作用更加重要。他呼吁与会者须以高度的使命感和责任感做好工作。

出席会议的政协主席汪洋亦向透过电视电话形式在各省区市分会场与会的干部发出呼吁，期望他们从实际出发，「创造性地把党中央决策部署落到实处」，奋力谱写统战事业新篇章。