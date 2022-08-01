台积电刘德音：如遇打击 会让所有设施处于无法运作的状态

台积电

中央社报道：台积电董事长刘德音接受美国有线电视CNN访问表示，中国若入侵台湾发生战争，最该担心的或许不是晶片，届时世界秩序将会崩坏；若是以武力夺取，台积电将会停摆，也将导致中国经济混乱。

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CNN1日贴出刘德音接受专访部分视讯，刘德音指出，国外对台湾经济发展可能视为是个奇迹，对于努力工作的台湾民众而言，这只是一段历史。

刘德音表示，台湾是一个和平的社会，自1949年到今天已经有70年，期间并和平地转变成民主国家。

刘德音说，若要谈奇迹，他认为教育体系有非常明显的变化；他在年轻时，只有10%的年轻人进入大学，现在有80%的年轻人拥有大学学位，政府设立许多大学院校，教育品质也逐步提升。

针对国际忧心中国若入侵台湾，恐影响全球晶片供应，刘德音表示，中国如果入侵台湾，将不会有赢家，大家都会是输家；若一旦发生战争，最该担心的或许不是晶片，届时世界秩序将会崩坏，地缘政治将彻底改变，这才是应该更重视的。

刘德音表示，台湾人建立民主体制，选择自己的生活方式，台积电是即时透过与世界各地供应商紧密合作维持营运，没有人能够以武力控制台积电；若是以武力夺取，台积电将会停摆，也将导致中国经济混乱。

另据法国全天候电视台BFMTV8月1日的报道：台积电董事长刘德音还表示，如遇到军事打击，会让所有的设施处于无法运作的状态。他还表示：“没有人”可以“用武力”控制他的业务。