拜登： 中国也应参加核控谈判

《不扩散核武器条约》

《不扩散核武器条约》第十次审议大会于8月1日在纽约举行。美国、法国和英国呼吁俄罗斯结束其“危险”的核言论，华盛顿还敦促北京加入美国与俄罗斯就削减战略武器举行的磋商。 中国外交部发言人赵立坚7月29日在例行记者会上表示，中国外交部军控司负责人将率团参加《不扩散核武器条约》第十次审议大会。

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拥有核武器的盟国法、英和美在一份联合声明中回顾说，“核战争是打不赢的，也绝不能打”；“核武器只要存在，就必须用于防御目的、威慑或预防战争的用途”。

第十次审议大会开幕式上，法英美还表示：“在俄罗斯对乌克兰发动非法和无端侵略战争的背景下，我们呼吁俄罗斯结束其不负责任和危险的核言论和行为”。

美国总统拜登表示，作为《不扩散核武器条约》缔约国，中国也应当参加核武器谈判。

《不扩散核武器条约》审议大会召开前夕，白宫在其官网公布的声明中说：“作为《不扩散核武器条约》缔约国，中国也有义务参加旨在降低误判风险以及解决破坏稳定军事动态问题的谈判”。

《不扩散核武器条约》审议大会每五年举行一次，是核不扩散与核裁军领域重要会议，本届会议将于2022年8月1日至26日在纽约举行。

作为《不扩散核武器条约》缔约国中五大核武器拥有国之一，中国一直没有提供其核武力量方面的信息。五角大楼在2020年中国军力报告中指出，中国拥有超过1250枚射程在500到5500公里的陆基弹道导弹和陆基巡航导弹。中国至少拥有200枚核弹头，未来10年，中国核弹头将至少增加一倍。