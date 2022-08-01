美国与印尼今天启动为期两周的大规模联合军演

中国/美国印尼联合军演

美国参谋长联席会议主席 马克·米利（左）与印尼武装部队总司令握手。 2022 年 7 月 24 日星期日在印度尼西亚雅加达的印度尼西亚军事总部举行会议。

数千名美国和印尼官兵从8月1日起举行为期两周的大规模联合军事演习，华盛顿称该本次军演旨在与中国的紧张局势中促进“区域合作”。

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美国和印度尼西亚从今天8月1日启动为期两周的联合军事演习，至少有4千名两国官兵参与，随后日本自卫队将首次与印度尼西亚，美国，澳大利亚和新加坡等国一起，参加本次名为“神鹰盾牌”的大规模联合军演。本次多国参与的联合军事演习在印度尼西亚苏门答腊岛和廖内群岛进行。

以美国和印尼为主进行的多国联合军演恰逢美国国会众议院院议长佩洛西率领代表团展开的印太之行，佩洛西今天抵达新加坡，而且她或将到访台湾，再度引发中美关系紧张。

华盛顿表示本次这个代号“神鹰盾牌”的年度军事演习旨在推进该区域合作。尽管此次军演的规模远大于往年，但美方强调军演“不针对任何国家”。

负责指挥本次联合军演的美国将军史密斯此前在雅加达表示，这是一个建立互信、合作、相互理解、加强联系的军事演习，不针对任何国家构成威胁，这纯粹只是军队和军队之间的演习。

所有参加本次联合军演的国家将在本周三举行重要仪式。