《金融时报》：裴洛西将访问台湾 8/3会晤总统蔡英文

政治

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）展开亚洲参访行程，1日已经抵达首站新加坡。英国“金融时报”报导，裴洛西接下来将访问台湾，于2日会晤总统蔡英文。美国国家安全委员会发言人约翰·科比(John Kirby)表示：““中国的言论没有理由存在”；北京也没有理由让这次访问变成某种危机”；他还补充说：国会领导人去台湾旅行不损伤美国由来已久的做法。

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《金融时报》（Financial Times）报导指出，有3位知情人士表示，裴洛西将在台北会晤蔡总统。

《华尔街日报》（The Wall Street Journal）稍早引述知情人士说法报导，裴洛西将按计划于本周访台，预定会见台湾政府官员等人士，部分行程安排在8月2日晚间，多数安排在3日。

美国有线电视新闻网（CNN）报导提到，台湾目前并不在裴洛西的官方行程表上，她若访问台湾，将成为25年来第一位这么做的美国众议院议长。另据美方两位消息人士透露，虽然拜登曾公开表示，美军不认为佩洛西现在是访问台湾的好时机，但他没有直接告诉她不要去。

佩洛西如成行，将是继1997年纽特·金里奇（Newt Gingrich）后首位访台的联邦众议院议长。

25年前，金里奇访问中国后访台。这项计划起初激怒北京，中国当局扬言采取军事行动。但在金里奇答应中方提出先从北京飞到东京、再赴台北的条件后，这次访问成行。

报导写道，当时中国领导人优先要务是确保香港主权顺利移交，这次佩洛西计划访台对北京及习近平的风险高得多。习近平过去10年巩固权力，有望在今年秋季的中国共产党第20次全国代表大会上取得打破传统的总书记第3任期。