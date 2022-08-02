台湾国防部：共军军演凸显以武力解决分歧心态且有意威胁台湾重要港口都会

佩洛西

美国众议院议长佩洛西2日晚间抵台，共军随即宣布4日至7日在台湾周边6海域军演。台湾国防部3日凌晨表示，此举凸显以武力解决分歧，破坏区域和平稳定的的心态，且有威胁台湾重要港口与都会区域企图，国军有决心、能力及信心确保国安。

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台湾国防部说明，中共此次宣布以台湾本岛周边海空域为实弹射击区，此举无助于中国之国际形象，亦伤害两岸人民情感，国防部表达严正谴责。国防部已严密掌握监控、加强戒备，将适时适切应对，国军必定坚守岗位、守护国家安全，请民众安心，并同心支持国军。

中央社报道：美国政治学者傅泰林比较1996年台海危机时，中共解放军军演与即将进行的6个台海周边区域演训范围，其中邻近高雄外海的面积明显扩大，东部海域与巴士海峡也首次出现大范围实弹射击区域。形成对台湾东西南北4面包围的态势。比较两幅图像，高雄外海的实弹射击区域显著扩大，若依据中方公布的经纬度，最接近高雄港的距离约为20公里。

澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究员鲁瑟（Nathan Ruser）认为，解放军计划在台湾拥有主权的海域进行实弹军事演训，这是过去数十年来最挑衅的举动，符合联合国定义的“国家侵略”行为。

鲁瑟分析，解放军公布的6个演训区域，当中接近基隆与高雄外海的3处已划入台湾领海范围内。他形容这是非模糊的升高挑衅并画在错误的地点。