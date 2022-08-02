美参院共和党领袖等26人 发声明挺佩洛西访台

声援佩洛西

美国众议院议长佩洛西访问台湾，虽在国会时常意见相左，参院少数党领袖麦康奈等26名共和党员2日发出联合声明，支持佩洛西访台，强调此行已有前例，且符合美国“一中”政策。

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佩洛西（Nancy Pelosi）搭乘美国行政专机于台湾时间2日晚间飞抵松山机场。她是继1997年时任美国众院议长金里奇（Newt Gingrich）后，25年来首位访台的众院议长，也是层级最高的美国政要。

自佩洛西访台消息传出以来，中国威胁恫吓不断，美国国安团队据报也对她访台有疑虑。为展现对佩洛西的支持，超过参院1/4人数、26名共和党籍参议员2日在她专机抵台后随即发出联合声明，公开表态挺她造访台湾。

联名议员包含多位参院重量级成员，包括参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell） 、参院外委会共和党首席议员里契（Jim Risch）、参院军委会共和党首席议员殷荷菲（Jim Inhofe）等。

参议员们在声明中表示，他们支持佩洛西访问台湾，过去数十年来，一直都有美国国会议员造访台湾，包括前众议院议长。

他们强调：“这趟旅行符合美国致力遵循的‘一中’政策，我们现在也致力遵循台湾关係法所有部分，且程度更胜以往。”

佩洛西2日抵台后，在《华盛顿邮报》（The Washington Post）投书说明自己为何决定访台。

她表示，近年来，中国大幅升高与台湾间紧张情势，面对中共持续威胁台湾与民主，美国不能袖手旁观，而访台是实现美国对民主的承诺。她也强调，自己的造访只是众多访问台湾的美国国会团之一，绝未与美国长年“一中”政策相抵触。

今年4月率团访台的参院预算委员会共和党首席议员葛瑞姆（Lindsey Graham）推文呼应表示，佩洛西访台并非美国政策有变，而是强化美台民主之间的长年关系。

他赞许佩洛西在美台关系关键时刻决定访台，也表示希望能随着时间，与中国有更好的关系。但若要实现此目标，要靠中共改变自身挑衅行径。