东协关切两岸形势 新加坡盼美中克制避免升高紧张

东协

美国联邦众议院议长佩洛西率团访台，牵动美中台形势。新加新加坡外交部8月晚表示，东协外长会议关切两岸形势，强调美中关係稳定对区域和平至关重要，呼吁美中克制、避免升高紧张形势。

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中央社报道，新加坡外交部8月3日晚间发布新闻稿表示，在区域形势不稳定之际，东协外长会议当天在柬埔寨金边举行。

新加坡外交部表示，东协外长会议关切两岸形势。美中关系稳定对区域和平及繁荣至关重要，新加坡期盼美国、中国能达成权宜妥协（modus vivendi）、自我克制，避免採取会让紧张形势升高的动作。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）前一天晚上率领美国国会代表团抵台访问，停留台湾约19个小时，会晤了中华民国台湾总统蔡英文、副总统赖清德、外交部长吴钊燮、国防部长邱国正等政府高层。访团8月3日傍晚搭机离台转往韩国。

她此趟亚洲行的访问地点包括新加坡、马来西亚、韩国与日本。台湾原未在裴洛西公开访问行程内，但先前传出她计划访台，中国对此威胁放话不断。

面对中国强烈反弹，佩洛西抵台后立刻发文支持民主台湾，第二天排满官方拜会行程，还公开与媒体互动，高调宣传美方绝不会背弃对台承诺。

佩洛西一行人抵台后，中国军方随即宣布，自4日中午12时至7日中午12时，在台湾周边共6个海域进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。

在中国军演前夕，根据台湾空军3日晚发布中国军队动态，27架战机（5架歼16、6架歼11、16架苏恺30）侵扰台湾防空识别区（ADIZ），其中6架歼11、16架苏恺30穿越台湾海峡中线。