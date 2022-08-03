佩洛西离台发声明：中国阻止不了全球领导人访台

美国/佩洛西访台/中国

美国众议院议长佩洛西周三结束访台行程后表示，"中国无法阻止世界各地的领导人访问台湾"。佩洛西并在离台前夕，特别在脸书及推特发文强调，"进一步加强我们的安全伙伴关系并捍卫我们共同的民主价值观"。佩洛西率团3日下午前往景美人权园区参访，会见各界民运人士。

广告 继续浏览后续

路透社报导，佩洛西在声明中表示："遗憾的是，由于中国共产党的反对，台湾被阻止参加全球性会议，最近一次是在世界卫生组织（WHO）大会。"

消息援引佩洛西表示，"尽管他们可能阻碍台湾派领导人出席全球论坛，但他们无法阻止全球领导人或任何人访台，以向台湾繁荣的民主致敬、凸显台湾诸多成就，并重申我们持续合作的承诺。"

美国众议院议长佩洛西3日结束"旋风式"19小时的访台行程，她于周三傍晚五点多在松山机场搭乘专机离开台湾，而在离台前夕，佩洛西特别在脸书及推特发文强调"进一步加强我们的安全伙伴关系并捍卫我们共同的民主价值观"。

佩洛西在脸书发文表示，"我们的代表团今天有幸与台湾总统蔡英文会面。 我们讨论了美国和台湾如何深化经济联系,进一步加强我们的安全伙伴关系,捍卫我们共同的民主价值。"

佩洛西表示，她非常荣幸能从台湾总统蔡英文那里获得了"特种大綬卿云勋章"："象征我们珍重的友谊"。 佩洛西特别强调，"美国仍然坚定不移维持对台湾人民的承诺——现在和未来数十年"。

另据中央社消息，佩洛西率团访台，3日下午前往景美人权园区参访，与曾遭中国绑架的香港铜锣湾书店店长林荣基、人权工作者李明哲、中国民运人士吾尔开希及达赖喇嘛西藏宗教基金会董事长格桑坚参等人会晤。台湾国家人权委员会主委陈菊也到场。吾尔开希受访提及，与裴洛西谈及维吾尔、香港、中国民主运动等议题，而陈菊也特别向佩洛西介绍，当年陈菊就在此处被判无期徒刑，陈菊的勇敢获得在场嘉宾的认可。

吾尔开希说，裴洛西访台行，他们进行非常热烈、深入的讨论，谈及话题包括维吾尔、香港、中国的民主运动等，维吾尔议题占了相当长的时间，也向对方表达认识30多年的时间，见面次数这么多，第一次能够在台湾、在他流亡期间接纳他的这个国家欢迎佩洛西，让他非常高兴。

台湾监察院长陈菊说，在人权园区和美国联邦众议院议长佩洛西见面，有非常重要的意义，这里是台湾人为坚守民主价值、反抗强权、无惧牺牲的历史场址，与佩洛西对人权坚定的立场一致。

陈菊晚间在脸书发文表示，"人权，是全球共通的语言"，下午她与裴洛西一行人见面，一同参观人权园区，并为其导览解说。陈菊指出，在人权园区见面，有非常重要的意义。

陈菊说，他与佩洛西对人权努力、坚定的立场一致，所以希望让美国看到台湾对人权奋斗的决心，也让世界看见台湾对民主自由的努力。