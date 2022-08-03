中美关系

美国众议院议长佩洛西访台这件事最后闹得这么壮观，不少观察人士注意到有一个伴生的奇特现象，无意中推波助澜的竟是环球时报前总编胡锡进，以及被指为战狼的那群人们。

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佩洛西访台的信息泄露后，以“自愿投身舆论战的一只鹰”自况的胡锡进威胁的语调就步步高：他称，如果佩洛西敢来，解放军就应派遣战机伴飞她的座机，如果美国军机护送佩洛西访台，解放军警告驱离，若无效，干脆“击落”，胡锡进甚至不怀好意地替佩洛西提前安排后事：“让她来吧，走之前做个祷告”。

堂堂中国十几亿人，能公开发言，随意威胁他人，“畅所欲言”的很少，很难想象，胡锡进如果没有“尚方宝剑”，话能说得这么肆无忌惮，连他也很自得：“我既在国内舆论场活跃，也是外网上中国媒体界的标志性声音之一”。发表意见的，稍稍不合官方胃口的，都会被屏蔽，或者被警告，胡锡进的待遇不同一般。

胡锡进竟能让一大片人跟着起舞，他的话语让一大批恨美帝的如饮甘露，几天来，他们一反常态，反而急切地盼望着佩洛西访台，那么多人搜索着佩洛西座机飞行的视频，他们等待着胡锡进预言的一刻：伴飞，击落，总之，让她来吧，有来无回。

结果什么也没有发生。佩洛西的座机在台湾松山机场安然降落，佩洛西在台湾活动了19个小时，在全球掀起一股旋风，这股旋风，应该说，胡锡进是有所贡献的。但是，悲哀的是，那些被胡锡进煽起的许多“严正以待”的中国人不答应了，指他“误国误民”，沉重打击了“民心士气”。

佩洛西的座机安抵台湾，胡锡进成了被讥讽，被炮轰的头号目标，有的说，他是炮兵司令，打口炮的炮兵司令，有的说，他是什么呀，一会伴飞，一会击落，好像是一个中央军委主席。更有网友觉得他的建议很愚蠢，让老百姓怎么看待国家信誉问题。

评论人士林保华也质疑，“请问，在 中共体制内，是‘党指挥枪’，还是‘枪指挥党’？胡是中央军委发言人吗？”但是，那么多人，轻易就被胡锡进误了，这怪谁啊？有网友说，“我真替十几亿人不好意思。”

胡锡进虽然是一个吹鼓手，多多少少有点在野的吹鼓手，当朝的，中国外交部，从发言人到部长王毅，围绕着佩洛西访台前后，也是一个个说尽了挑衅的言论，佩洛西还没有来时，外交部发言人赵立坚说，“我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管”，记者追问到底会采取什么措施？赵立坚恨恨地说：“至于是什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待吧。”让许多小网红兴奋了好几个小时。

佩洛西到了，没有中方战机伴飞，王毅部长也顾不上斟酌用词，发文开骂，批蔡英文“抱着美国的粗腿不放”。总之，网红也好，吹鼓手胡锡进也好，外交部的战狼也好，以及他们身后的“亲自指挥”也好，直接被打脸了。然后又有自我安慰的精神胜利：比如“我们强大的空军逼佩洛西绕道，使她不敢从台海上空飞进台湾”，“世界第一大国议长出访，搞得偷偷摸摸”，自我安慰。

有观察人士评论，上有所好，下必甚焉，战狼狂吠，炮兵司令胡吹，很难想象，没有最高领导人的怂恿，怎么会有如此冒险、低级的战狼外交，狂热宣传，事情做到这种地步，习近平面临如何收场的问题。

吓不住佩洛西，那就趁她走了之后，来一场锁岛军演吧。军演到什么程度，会不会爆发更大的危险，都是人们心中的疑问。

旅美中国问题专家邓聿文在德国之声评论指出，佩洛西抵台访问，让习近平陷入两难。习一直以中国崛起和民族复兴的话语和旗号塑造民众认知，但不能阻止佩洛西访台，或未采取超常的军事行动让美国或台湾付出代价，中国崛起在民众眼里就变成虚幻，“他们会有一种受骗的体验”。

他还认为，习近平现在一切的一切就是确保20大成功连任，不表示强硬，会影响民心，导致20大出现某种不利变化，但如果和美军发生军事冲突，同样也会不利他的连任。

不过也有分析认为，民族主义是一种强大的工具，虚幻的想象很容易压倒理智。习究竟会做什么，只能用最近外交部发言人使用频繁的一个词：“拭目以待”了。