白宫：中国没理由将佩洛西访台变成危机

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美国众议院议长佩洛西访问台湾，引发中国宣布在台湾周边举行军演。美国白宫周三指出，中国没有理由将佩洛西访台一事变成"危机"。英国外交大臣特拉斯对中国的激烈回应表示不赞同，并呼吁中方缓和冲突情势；加拿大外长呼吁中国缓和紧张局势；德国也表示正与国际伙伴一起努力为台湾海峡的情势"降温"。

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中央社消息，白宫新闻秘书卡丽娜 让 皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，美国众议院议长访问台湾已有先例，佩洛西访台一事与美国长年政策一致。

发言人指出，因此北京当局没有理由将佩洛西访台一事变成某种危机，或是将此作为借口，在台湾海峡内或周边加强侵略性军事行动。

她并重申，美国已表明，美方的"一中政策"并没有改变，美方并不希望发生危机。

另外，美国众议院议长佩洛西2至3日访问台湾，中国文攻武吓并宣布4日起在台湾周边多处实施军演。英国外交大臣特拉斯对中国的激烈回应表示不赞同，并呼吁中方缓和冲突情势。

英国国会外交委员会成员、国会议员组织"中国研究小组"（CRG）共同主席凯恩斯（Alicia Kearns）接受中央社采访时说，英国应致力支持像台湾这样的自由民主政体及其与世界互动的权利。

佩洛西台北时间3日傍晚率国会访问团搭乘行政专机离开台湾，结束在台近19小时访问，转往下一站韩国。这是时隔25年，美国现任众议长再度访台，北京强烈不满。

中国军队宣布4日中午起在台湾周边6处海域实施含实弹射击的军事演习。军演前夕，共计27架共军战机侵扰台湾的防空识别区（ADIZ），其中22架逾越台湾海峡中线。

台湾的国防部指出，共军部分演习区域侵入中华民国领海、邻接区，危及国际航道，是挑战国际秩序、破坏台海现状、危害区域安全的不理性行动，且形同海空封锁台湾，严重侵害主权，有威胁台湾重要港口与都会区企图。

正角逐执政保守党党魁及首相的特拉斯（Liz Truss）周三在竞选活动空档接受媒体采访时说，她不支持中方激烈的言词回应，指出佩洛西的访台行程"完全合情合理"。

另外，加拿大外交部长乔利（Melanie Joly）周三表示，在美国议院议长佩洛西访问台湾后，加拿大极度担心紧张局势加剧，呼吁中国缓和局势。

路透社报导，乔利在加拿大蒙特利尔告诉记者："我们认为，国会议员们确实会到世界各地访问，显而易见的是，不能以这次访问作为升高紧张局势的理由或借口。"

乔利指出："我们呼吁中国缓和紧张局势，因为我们认為，不仅有情势升高风险，且有可能破坏区域稳定。"

德国外交部发言人周三也表示，德国政府正与国际伙伴一起努力为台湾海峡的情势"降温"，发言人也提到，（中国的）军事威胁是无法接受的。

路透社报导，这名发言人在周三的例行记者会上做出了上述表示，他并说，台湾是德国的重要伙伴，德国将与台湾保持密切关系。不过外交部发言人也指出，就像美国一样，德国政府支持"一个中国"政策。