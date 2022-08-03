白宫：拜登下周签署芯片法案 促进对中国竞争力

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美国白宫周三表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）签署"芯片法案"，这项法案旨在补贴美国半导体产业，并且促进美国对中国的竞争力。另外，由于佩洛西访台形势紧张，美国参院外委会延审"台湾法案"。

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中央社援引白宫发表新闻声明指出，拜登将在8月9日在白宫玫瑰花园（Rose Garden）的一场仪式上，将"芯片法案"（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）签署为法律。

路透社报导，"芯片法案"意在缓解影响各层面的芯片持续短缺情况，包括汽车、武器、洗衣机及电子游戏等。

据报导，这项法案将挹注约520亿美元政府补贴，用于研究及美国半导体生产，是美国产业政策的一次罕见重大尝试。

此外，这项法案也包括为投资芯片厂提供税收减免，估计价值达240亿美元。

另据中央社报道，美国参议院外委会原订周三审理"台湾政策法案"，但稍早以主席须参与院会事宜为由，决定延期。由于众议院议长佩洛西刚结束访台，正值形势紧张，延期时间点引起外界关注。

参议院外委会原订下午审理由民主党籍主席梅南德兹（Bob Menendez）、共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）6月连袂提出的"台湾政策法案"（Taiwan Policy Act），但在事前临时以梅南德兹必须参与院会事宜为由，延迟审议法案。

至于法案会延到何时审议，参议院外委会告诉记者，希望能在8月休会完的首场业务会议中审理。

"台湾政策法案"长达107页，集结近年几乎所有涉台法案重点。如果获通过，将能一次性在外交、军事、经济、文化教育等全方位领域提升美台关系，获得外界不少关注。

根据法案草案内容，在外交领域，法案将推动驻美代表处更名为"台湾代表处"（Taiwan Representative Office），也要求美国在台协会（AIT）处长任命比照一般美国驻外大使提名程序，须经过参议院同意，职称也应改成"代表"（Representative）。

军事方面，法案将赋予台湾"主要非北约盟友"（major non-NATO ally，MNNA）地位。根据美国国务院，MNNA地位的赋予是美国与当事国关系紧密的"有力象征"，当事国能获得军事、经济特别待遇，但不含安全承诺。

此外，法案要求优先并加速处理台湾军购请求，并计划提供台湾数十亿美元外国军事融资资金，协助台湾加快防卫能力现代化脚步，以吓阻或击败中国入侵。

为确保两岸稳定，法案授权美国总统在北京大规模升级对台恶意行径情况下，应制裁中国高层，对象包括中国国家主席、总理、外长、中共政治局常委及委员等；可动用制裁手段包括冻结在美资产、禁止入境、撤销签证等。

在经济等其他领域，法案呼吁美方尽快与台湾洽签双边贸易协定，并把台湾纳入由美国主导的"印太经济架构"（IPEF）。