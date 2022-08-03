中美关系

美国众议院议长佩洛西不顾北京文攻武嚇，不顾白宫左右为难，按计划出访台湾，她说她来访是要传递对台湾民主的支持。其实，佩洛西不顾安危关注普世价值，经历过八九六四的一代中国人心里应该很清楚。

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1991年，中国政府血腥镇压天安门民主运动两年之后，血迹被擦得一干二净的天安门广场屠杀的阴影犹在，作为美国加州众议员的佩洛西来到北京，与其他两名国会议员设法摆脱官方陪同人员，径自来到天安门广场，手中缓缓展开一面黑色横幅，上面写着：“献给那些为中国民主事业牺牲的烈士”。警察发现后立即包围上来，粗暴制止报道这一场面的记者，把议员们赶出广场。中国外交部称这是一场“有预谋的闹剧”。

佩洛西天安门广场的举止可以回溯到1989年6月，天安门镇压事件发生后，佩洛西明白无误地表示，六四那场镇压是一场令人震惊的“屠杀”，她指责中国军警对示威者“秘密处决”。她说，“中国人民的人权不是内政，它们是全世界人民的关切”，两年后，她在天安门广场以自己勇敢的行动祭奠为民主自由牺牲的中国人，唤醒世界对中国践踏人权的记忆。

历史的细节值得注意，佩洛西这次访问台湾，由于北京事先极端的文攻武嚇，官方宣传机器甚至放出“伴飞”、“击落”佩洛西座机的狂言，结果“雷声大雨点小”，被民族主义激情烧得火热的一些中国人责怪当局“不作为”，恼羞成怒的中国外交部长王毅指责佩洛西访台“是一场彻头彻尾的闹剧“。

佩洛西去年在纪念天安门屠杀32周年时表示，“如果我们因为经济上的考虑就不为中国人权问题发声，那我们就失去了在世界上任何其他地方谈论人权的道义权威”。至少，在关心中国人权问题上，佩洛西是一以贯之的。无论谁担任美国总统，她要坚持表达的是，美中关系带来的经济利益不能掩盖中国的人权纪录，更不能影响美国领导人批评中国。

人权是内政，是北京当局堵住外界批评的借口。中国的人权不是内政，基于这一信念，佩洛西还经常推动立法支持香港和西藏，在国会山亲自接待西藏精神领袖达赖喇嘛，她呼吁抵制北京冬奥会，因为新疆发生了种族灭绝行为。佩洛西由此成为北京当局的眼中钉，中国外交部攻击她宣扬“谎言和虚假信息”，从事“卑劣的政治把戏”，借人权问题对中国“污蔑抹黑”。

当佩洛西访问台北的计划泄漏后，北京全力威胁，中国领导人习近平甚至警告拜登“不要玩火”，美国军方也认为“这不是一个好主意”，但是，熟悉佩洛西言行的盟友表示，如果中国政府的愤怒反击或者拜登政府的为难能够阻拦她的决心，那他们就看错人了。

这就是佩洛西，她对中国人权抱持的信念始终是一致的，曾和佩洛西一道出访中国的马萨诸塞州民主党众议员麦戈文对纽约时报表示，“她不会被吓倒，她不会向 霸凌屈服”，在白宫，在美国军界，都有人批评佩洛西坚持访台是鲁莽之举，“但这符合佩洛西根深蒂固的立场，那就是中国必须为其在西藏和香港问题上的姿态，以及对维吾尔人的待遇和对政治活动人士的监禁负责。

佩洛西临抵达台湾前，发表在『华盛顿邮报』的观点再次提及了她30年前的那次天安门广场之行。她写道：“那之后，随着习近平主席加强对权力的控制，中国极度糟糕的人权纪录和对法治的漠视仍在继续。“

也许，佩洛西一度曾对北京当局改善人权抱有短暂的希望？在佩洛西抵台后，中国社交网络流传者几张2008年佩洛西访问中国时与胡锦涛、温家宝、吴邦国等中国领导人微笑合影的照片。那曾是华盛顿的精英们对中国与世界主流文明接轨还残存着希望的时期。

即便在那一时期，佩洛西也丝毫没有停止过对中国人权的关心。2002年，在与时任中国国家副主席胡锦涛会晤时，佩洛西试图向他转交对中国和西藏的活动人士被拘留和监禁表示关注的四份信，胡拒绝接受这些信件，七年后，佩洛西向成为国家主席的胡锦涛亲手递交了另一封信，呼吁释放被关押在狱中的刘晓波等政治犯。

佩洛西在写给『华盛顿邮报』那篇题为“为什么我要率国会代表团访问台湾”的文章中说：“我们此行正值世界面临专制与民主的选择之际”，而她到访台湾，是要传递对台湾民主的支持。她的行为，在独裁者眼中，不过是一场“闹剧”，但却获得世人的尊敬。