中国军队围台湾大规模军演 欧盟谴责 东盟担忧

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美国众议院议长佩洛西到访台湾后，中国以围绕台湾进行实弹军事演习来回应，欧盟谴责中国军演“咄咄逼人”，东南亚联盟表示担忧。

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利今天谴责中国围绕台湾进行军演，指出美国众议院议长佩洛西访问台湾，并不能成为中国对台湾采取“咄咄逼人”军事活动的理由。

博雷利在金边举行东盟外长会议期间发推写到我们国家议员出国旅行是正常的，没有理由作为借口在台湾海峡从事军事活动。

东盟则警告，军演增加在国际和区域的不稳定，恐将导致误判、危险对抗、公开冲突和不可预期的后果。东盟成员国外长是在主席国柬埔寨敦促各方缓和台湾紧张局势之后，发表这项声明。

该声明强调世界迫切需要各国元首的智慧和责任感，以维护多边主义与和平共处。

中国和美国在内的一系列其他国家出席了本次东盟外长会议。

中国军队从今天8月4日起开始进行军演，地点环绕台湾本岛的6个海域和空域，并组织实弹射击，军演在7日结束。这是中国军队数十年来围绕台湾进行最大规模的军事演习，来回应美国众议院议长佩洛西对台湾的不到24小时的访问，她强调美国不放弃对台湾的承诺。

此前七大工业国家集团已经发表声明谴责本次军演，指出没有理由以访问为借口进行军事演习。