中国向台湾周边发射11枚东风弹道导弹

中国对台发射导弹

中国在台湾周围的军事演习地图2022年8月4日

据台湾国防部今天8月4日傍晚表示，中共今天下午分数波向台湾北部、南部及东部海域“发射了11枚东风系列弹道飞弹”，并对中方“破坏区域和平的不理性”行动予以谴责。

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据中央社报道，台湾国防部今天傍晚17时30分发布新闻稿表示，中共自下午1时56分起至下午4时止，区分数波次，向台湾北部、南部及东部周边海域，发射共11枚东风系列弹道飞弹。该新闻稿说，国军即时掌握发射动态，启动相关防御系统并强化战备整备。

台湾国防部16点50分发布的新闻稿指出，中共展开军演以来，国军马祖、乌丘、东引等外离岛地区守军便立即强化戒备，发现共军下午于周边地区进行远程火箭等实弹射击。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日抵台访问，北京随即宣布，自8月4日中午12时起，至7日中午12时，在台湾东西南北周边共6处海域进行重要军演行动，并组织实弹射击。

中央社对照海图指出，这6处海域分布在台湾北部、东北部、西北部、东部、南部及西南部海域，位在台湾海峡、巴士海峡、东海及太平洋等海域，其中在高雄外海演训区域离陆地不到20公里。

台湾国防部强调，国军运用各种预警监侦机制，即时掌握发射动态，启动相关防御系统并强化战备整备；对此破坏区域和平的不理性行动，国防部表达谴责。