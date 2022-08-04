中国大规模军演：蔡英文呼吁中国理性自制

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台湾空军周四晚发布共机动态称，中国周四在台湾周边6处海域操演，实弹射击11枚东风系列弹道导弹，共有22架战机（8架歼11、2架歼16、12架苏愷30）穿越台湾海峡中线。台湾总统蔡英文周四晚间针对中国在台湾周边进行实弹射击演习发表录影谈话，呼吁中国理性自制。蔡英文说："我们冷静不躁进、理性不挑衅，但我们也会坚定不退缩"。

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中央社援引台湾国防部周四晚间称，中国周四在台湾周边6处海域实弹操演，自下午1时56分起至下午4时止，中国分数波次向台湾北部、南部及东部周边海域，发射11枚东风系列弹道导弹。台湾国防部称，国军即时掌握发射动态，启动相关防御系统并强化战备整备。

台湾空军晚间发布共机动态，22架共机穿越台湾海峡中线，其中8架歼11战机、2架歼16战机穿越台海中线末端，12架苏愷30战机穿越台湾海峡中线中段以北；台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并以防空导弹追监。

台湾总统蔡英文周四晚间发表录影谈话，针对中国在台湾周边进行实弹射击演习，呼吁中国理性自制。蔡英文表示，在未来几天，中国势必会密集进行讯息战，尤其是对来自中国方面的讯息，要请所有的媒体多加查证，不轻易引用，也请民众提高警觉。

蔡英文表示，"今天中国在台湾周边进行实弹射击演习，这种刻意、持续升高军事威胁，特别是在国际最繁忙的航道上，进行危险的导弹射击，这不只是对台湾，对于国际社会，都是不负责任的做法"。

蔡英文说，这不但破坏了台海的现状，侵犯了台湾的主权，更造成印太区域的高度紧张；而海空运输的安全，国际贸易的正常运作，都受到空前的威胁。严正要求中国理性自制。

蔡英文并强调，不会升高冲突，不会挑起争端，但会坚定的捍卫主权和国家安全，坚守民主自由的防线。现在，国军已经加强战备，严密且即时的掌控周边所有的军事动态；也和各方的盟友密切联系，共同协力，防杜区域的安全情势升高。

蔡英文并向台湾民众表示，国安部门掌握全盘情势，并且和行政部门密切联系，全力维护航道安全、顺畅，确保机场、港口运作如常。同时，确保经济及金融市场的正常和稳定。

蔡英文也向国际社会表达，民主的台湾，始终是负责任的国际一员；致力维护台海和平稳定的现状。"我们冷静不躁进、我们理性不挑衅，但我们也会坚定不退缩"。

总统呼吁国际社会，支持民主台湾，共同遏止片面、不理性的军事行动。台湾也会如同过往，和区域内的成员，以及全球民主伙伴共同合作，维护台海及印太区域的和平稳定。

蔡英文并感谢G7成员国，以及许多国际重要友人，对台海和区域和平稳定的支持，以及重申维护台海和平稳定的承诺。

蔡英文再一次强调：台湾从来不会被挑战所击倒。希望民眾团结一心，朝野政党团结一致，共同守护国土、守护主权、守护民主。